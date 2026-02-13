Toàn cảnh lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Tối 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội) diễn ra lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Chương trình do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, cùng sự tham gia của 32 tỉnh, thành phố và Tập đoàn Vingroup tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc Hội chợ.
64 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã được vinh danh với những đóng góp quan trọng, góp phần tạo nên thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là một trong những đơn vị có đóng góp tiêu biểu được vinh danh.
Vinh danh 64 đơn vị tiêu biểu góp phần tạo nên thành công Hội chợ Mùa Xuân 2026.
Điểm nhấn của lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NS Vân Dung, ca sỹ Trọng Tấn, Hòa Minzy, ca sỹ Trang Pháp, ST Sơn Thạch, Double 2T…
Dàn nghệ sĩ Táo quân tham gia lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Sau 12 ngày diễn ra sôi động, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 khép lại, ghi nhận nhiều kết quả tích cực cả về quy mô tham gia, lượng khách tham quan và hiệu quả giao thương.
Một số tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội, với quy mô hơn 100.000 m² trưng bày trong nhà và hơn 45.000 m² ngoài trời. Đây được xem là hành trình "du xuân xuyên Việt" đưa tinh hoa văn hoá ba miền hội tụ trong lòng Thủ đô.
Sau 12 ngày tổ chức, Bộ Công Thương đánh giá Hội chợ Mùa Xuân đã thành công trong việc tạo ra một không gian lễ hội Tết và Xuân rộn ràng. Sự kiện không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn là sự kết hợp phong phú giữa các hoạt động trải nghiệm sản xuất, kinh doanh với trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian và hiện đại. Qua đó, Hội chợ đã thành công trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh vùng miền và khơi dậy niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm Việt Nam.