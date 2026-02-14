Điện Kremlin xác nhận vòng đàm phán ba bên sẽ diễn ra tại Geneva vào tuần tới

Hôm nay, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vòng đàm phán tiếp theo nhằm giải quyết tình hình xung đột tại Ukraine theo định dạng ba bên Nga - Mỹ - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 17 - 18/2 tại Geneva, Thụy Sĩ. Phái đoàn Nga lần này sẽ do Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: AP)

Trước đó, vòng tham vấn ba bên đầu tiên về an ninh diễn ra ngày 23 - 24/1 tại Abu Dhabi. Nhóm đàm phán của Nga do Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov dẫn đầu. Ngày 4 - 5/2, vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa Nga, Mỹ và Ukraine được tổ chức tại Abu Dhabi, trong đó Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận liên quan đến trao đổi 314 tù binh.

Vòng đàm phán sắp tới tại Geneva được xem là bước tiếp theo trong chuỗi tiếp xúc ngoại giao giữa ba bên kể từ đầu năm, trong bối cảnh hai vòng đàm phán trước đó chưa có bước đột phá nào, các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột vẫn đang được duy trì thông qua nhiều kênh khác nhau.