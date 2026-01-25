Tiến triển tại đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

(VTC News) -

Theo hãng thông tấn Nhà nước Nga TASS, hiện chưa có kế hoạch nối lại ngay các cuộc tiếp xúc theo định dạng ba bên này.

Một nguồn tin giấu tên nói với TASS rằng các cuộc thảo luận mang lại những tiến triển bước đầu. Hãng RIA Novosti cho biết phái đoàn Nga được nhìn thấy quay trở lại khách sạn sau phiên họp hôm 24/1 và đăng tải các đoạn video ghi lại thời điểm này.

Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine kết thúc tại Abu Dhabi (UAE) sau hai ngày làm việc, đạt được “một số kết quả nhất định”.

Dù vậy, khả năng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vẫn để ngỏ. Nhà báo Barak Ravid của Axios dẫn các nguồn tin cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất có thể tiếp tục đăng cai một vòng đàm phán ba bên mới sớm nhất vào tuần tới.

Theo ông, các quan chức Ukraine đánh giá các cuộc thương lượng kéo dài hai ngày qua là “tích cực”. Sau đó, Ravid cho biết thêm một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ vòng đàm phán tiếp theo được lên lịch vào ngày 1/2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận khả năng diễn ra cuộc gặp tiếp theo tại UAE trong thời gian gần, cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào “những tham số khả dĩ nhằm chấm dứt xung đột”. Ông hoan nghênh việc các bên thừa nhận vai trò giám sát và theo dõi của Mỹ là cần thiết trong tiến trình giải quyết các hành động thù địch.

Đây là lần đầu tiên Nga, Mỹ và Ukraine tiến hành đàm phán theo định dạng ba bên kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Sau khi kết thúc cuộc họp, cả ba phía đều chưa đưa ra bình luận chính thức nào.

Phái đoàn Nga tham dự đàm phán do trợ lý Tổng thống Yury Ushakov và Đô đốc Igor Kostyukov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Nga, dẫn đầu. Trước thềm cuộc họp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, phái đoàn Nga sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến an ninh.

Cả ba bên đều thừa nhận vấn đề lãnh thổ tiếp tục là trở ngại lớn nhất đối với một thỏa thuận hòa bình. Moskva lâu nay yêu cầu Kiev rút quân khỏi những khu vực từng thuộc Ukraine nhưng hiện đã được Nga sáp nhập và công nhận các đường biên giới mới. Ukraine trong khi đó, nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến lãnh thổ.