Trẻ nhỏ ngủ gục trên xe máy theo cha mẹ rời Thủ đô về quê đón Tết

Ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ, nhiều tuyến đường tại các cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài khi lượng lớn người dân rời Thủ đô về quê đón Tết. Từ đầu giờ chiều 13/2, mật độ phương tiện tăng nhanh tại các trục hướng tâm ra ngoại thành.
Khoảng 15h, tại khu vực đường vành đai 3 trên cao, các phương tiện xếp hàng dài qua nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Dòng xe nối đuôi nhau, di chuyển chậm ở đường Khuất Duy Tiến hướng về Linh Đàm.
Không ít người cho biết phải chờ 5-6 chu kỳ đèn tín hiệu mới có thể qua được ngã tư.
Từ khoảng 14h30, trên đường Nguyễn Hoàng hướng về Tôn Thất Thuyết, lưu lượng phương tiện cũng tăng đột biến.
Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại nhiều nút trọng điểm để điều tiết, hạn chế xung đột giữa các hướng rẽ.
Khu vực bến xe Mỹ Đình đông nghịt người trong chiều ngày 13/2.
Hành khách tay xách vali, túi quà Tết, hối hả tìm xe về quê.
Chị Ngọc Anh (39 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết mất hơn một tiếng đồng hồ để đi từ khu vực Cầu Giấy xuống bến xe Mỹ Đình sau giờ làm buổi trưa. “Tắc đường nên đi rất lâu. Ra đến bến lại phải chờ thêm vì xe đông khách. Chỉ riêng tiền xe ôm ra bến đã gần 200.000 đồng”, chị Ngọc Anh nói.
Trong khi đó, tại đường Ngọc Hồi, hàng dài phương tiện chen nhau di chuyển theo hướng ra ngoại thành.
Tình trạng ùn ứ kéo dài theo chiều rời thành phố trong chiều 13/2.
Trên một số xe máy, trẻ nhỏ mệt mỏi sau nhiều giờ di chuyển đã gục đầu vào lưng người lớn để nghỉ tạm.
Nhiều em nhỏ mệt mỏi sau hành trình dài về quê.
Chị Thanh Mai (42 tuổi) cùng chồng mang theo vali quần áo, quà Tết để về Ninh Bình. “Kết thúc buổi sáng là chúng tôi di chuyển luôn để kịp về nhà trong tối nay. Đường đông hơn mọi ngày nên đi chậm, nhưng ai cũng muốn về sớm để chuẩn bị Tết”, chị Mai chia sẻ.
Nhiều gia đình chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc, quà cáp, túi xách.
Theo dự báo, trong ngày mai (14/2), áp lực giao thông trên các tuyến trục chính của Hà Nội sẽ còn gia tăng khi người dân tiếp tục rời thành phố về quê đón Tết.
Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn phân luồng. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc, tài xế cần giữ bình tĩnh, không chen lấn, không đi vào làn khẩn cấp để tránh làm tình hình phức tạp thêm.