Mỹ: Xả súng tại Đại học Nam Carolina, hai người thiệt mạng

(VTC News) -

Hôm 12/2 (giờ địa phương), trường Đại học Nam Carolina xác nhận xảy ra vụ xả súng trong khuôn viên trường khiến hai người thiệt mạng và ít nhất một người bị thương. Hiện tại, Cơ quan Thực thi pháp luật South Carolina (SLED) đang điều tra vụ nổ súng.

Danh tính của nạn nhân và tình trạng của người bị thương vẫn chưa được công bố. Trường Đại học cho biết thêm họ đã ban hành lệnh phong tỏa khuôn viên trường vào khoảng 21h15 ngày 12/2, sau khi nhận báo cáo xảy ra vụ nổ súng trong căn hộ tại khu nhà ở sinh viên Hugine Suites.

Vụ xả súng xảy ra tại khu ký túc xá sinh viên trường Đại học Nam Carolina.

Khuôn viên trường vẫn đang trong tình trạng phong tỏa tính đến 1h ngày 13/2. Trường Đại học Nam Carolina đang nhận được sự hỗ trợ từ Ban An ninh Công cộng Orangeburg và Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Orangeburg trong việc tuần tra trong và xung quanh khuôn viên trường.

Hồi cuối năm 2025, vụ xả súng khác cũng xảy ra tại tòa nhà kỹ thuật của Đại học Brown khi sinh viên đang trong thời gian thi cuối kỳ. Sau đó, người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ xả súng tại Đại học Brown đã tự sát trong nhà kho ở bang New Hampshire.

Hãng tin AP dẫn lời quan chức thực thi pháp luật thông tin thêm người này cũng bị tình nghi sát hại giáo sư Nuno Loureiro của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hai ngày sau vụ xả súng tại Đại học Brown.

Văn phòng Công tố viên Mỹ khu vực New Hampshire cũng đưa ra thông cáo báo chí cho biết kẻ xả súng tại Đại học Brown và kẻ sát hại giáo sư Loureiro là cùng một người.

Đại học Brown là một trường thuộc khối Ivy League, hoạt động theo mô hình tư thục phi lợi nhuận, với hơn 7.300 sinh viên đại học và khoảng 3.000 học viên cao học.