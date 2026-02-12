Nghi phạm xả súng tại trường học ở Canada là người chuyển giới

(VTC News) -

Theo cảnh sát Canada, nghi phạm gây ra vụ xả súng khiến chín người thiệt mạng tại thị trấn Tumbler Ridge được xác định là một người chuyển giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar, sinh ra là nam giới.

Canada xác định nghi phạm xả súng tại trường học là người chuyển giới.

Ban đầu, nghi phạm được mô tả là “một phụ nữ mặc váy”. Người này đã bắn chết 2 người trong một căn nhà riêng và 7 người khác tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, bang British Columbia, vào chiều 10/2. Cảnh sát cho biết tay súng còn làm bị thương 25 người trước khi tự sát bằng súng.

Trong cuộc họp báo hôm 11/2, Phó Ủy viên Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) Dwayne McDonald xác nhận nghi phạm là “một phụ nữ 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar”.

Khi được hỏi thêm về giới tính của nghi phạm, ông McDonald nói: “Tôi có thể nói rằng Jesse sinh ra là nam giới về mặt sinh học và khoảng sáu năm trước đã bắt đầu quá trình chuyển giới sang nữ, đồng thời xác định và thể hiện bản thân là nữ cả trong đời sống xã hội lẫn công khai".

Trước đó, đài CTV của Canada từng đưa tin nghi phạm có tên Jesse Strang. Theo nguồn tin này, hai nạn nhân thiệt mạng trong căn nhà được xác định là mẹ và anh/em trai của nghi phạm.

Vài giờ trước khi CTV công bố thông tin, trang Juno News cho biết họ đã được người tự nhận là chú của nghi phạm liên hệ và nói rằng Jesse là người chuyển giới. Một số thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cũng cho rằng nghi phạm có liên hệ với một tài khoản Reddit, nơi người này được cho là từng bày tỏ sự quan tâm đến súng và ý định chuyển giới sang nữ khi 15 tuổi.

Vụ tấn công này là vụ xả súng gây chết chóc nhiều thứ ba trong lịch sử Canada. Tại Mỹ, kể từ năm 2018, có ít nhất 8 vụ xả súng hàng loạt do những người sinh ra là nam và xác định giới tính là nữ thực hiện.

Gần đây nhất, vào tháng 8 năm ngoái, một người 23 tuổi tên Robert Westman – đã đổi tên hợp pháp thành “Robin” – nổ súng tại một nhà thờ ở Minneapolis, bang Minnesota, khiến 2 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Sau vụ việc tại Canada, Thủ tướng Mark Carney đã hủy chuyến công du dự kiến tới Đức. Ông gọi đây là hành động “tàn bạo chưa từng có”, đồng thời nhấn mạnh: “Những gì đã xảy ra khiến cả đất nước bàng hoàng và tất cả chúng ta chìm trong tang thương".