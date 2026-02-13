Khởi tố kẻ hành hung dã man nam sinh lớp 9 ở Tây Ninh

Ngày 13/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với T.M.K. (sinh ngày 23/6/2008; ngụ phường Tân An, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh cắt ra từ clip.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 11/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam sinh bị hành hung, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người đi xe máy.

Theo hình ảnh từ clip và người dân cung cấp, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 47 phút ngày 10/2, tại đường Tập Đoàn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Vào thời điểm trên, một nam sinh lớp 9 điều khiển xe đạp điện đến khu vực ngã ba thì xảy ra va chạm nhẹ với xe máy do một người nam điều khiển, chở theo người phụ nữ và một trẻ nhỏ. Đáng chú ý, cú va chạm rất nhẹ làm cả 2 phương tiện đều không bị ngã và không có thiệt hại về người hay tài sản.

Tuy nhiên, thay vì kiểm tra tình hình hoặc xử lý văn minh, người nam xăm trổ đầy mình bất ngờ hung hãn lao tới kẹp cổ, đấm mạnh vào mặt khiến nam sinh ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, đối tượng này còn dùng chân đá liên tiếp vào đầu, mặt và bụng nạn nhân dù nam sinh chỉ biết nằm ôm đầu chống đỡ. Sau khoảng 30 giây hành hung, đối tượng xăm trổ mới dừng tay, rời khỏi hiện trường.

Theo bà N.T.B.H. (phụ huynh của nam sinh bị hành hung), sau khi bị đánh, con bà về nhà trong tình trạng hoảng sợ và đau nhức nhiều nơi trên cơ thể nên đã kể lại sự việc cho gia đình.

"Chứng kiến cảnh con mình bị đánh đập dã man như vậy, gia đình tôi rất đau lòng và bức xúc. Do camera tại hiện trường không nhìn rõ biển số xe nên gia đình đã trích xuất clip, đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhận diện, đồng thời làm đơn trình báo cơ quan chức năng" - bà H. chia sẻ.