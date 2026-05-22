Hanoi Premium ra mắt diện mạo mới: Tiếp nối tinh hoa, không ngừng tiến bước

Hanoi Premium là sản phẩm cao cấp của Bia Hà Nội, kế thừa di sản 135 năm đầy tự hào. Hanoi Premium mang trong mình dấu ấn đặc trưng của một chất bia di sản, song hành cùng sự đổi mới, thời thượng để thích nghi với thời đại.

Điều đặc biệt làm nên hương vị tuyệt hảo mang đậm dấu ấn của Hanoi Premium nằm ở sự hòa quyện tinh tế của việc lựa chọn tỉ mỉ các nguyên liệu cao cấp, kết hợp với bí quyết công nghệ lên men dài ngày độc đáo, mang đến một chất bia hoàn hảo, một dư vị thuần khiết, hài hòa êm dịu.

Diện mạo thời thượng, chất lượng thượng hạng

Gắn liền với tinh thần thương hiệu, Hanoi Premium đại diện cho thế hệ tri thức trẻ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh và không ngừng vươn lên.

Trong hành trình chinh phục những chuẩn mực cao hơn, Hanoi Premium chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới với thông điệp chủ đạo “Tiếp nối tinh hoa, không ngừng tiến bước” – đại diện cho một bước chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại và xứng tầm, tiếp nối di sản và khát vọng vươn xa của HABECO.

Không chỉ là một sự thay đổi về hình ảnh, diện mạo mới của Hanoi Premium mang đến một ngôn ngữ thiết kế hiện đại, sắc nét và đầy chiều sâu trong từng đường nét. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là logo Hanoi Premium hoàn toàn mới được tinh chỉnh sắc sảo, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần sang trọng và bản sắc riêng của thương hiệu.

Không dừng lại ở diện mạo mới, hệ thống nhận diện còn tôn vinh những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi Hanoi Premium suốt hành trình phát triển: cam kết về nguồn nguyên liệu hảo hạng đạt chuẩn quốc tế, chất lượng thượng hạng được gìn giữ từ năm 1890, cùng biểu tượng ngôi sao tinh hoa và niềm tự hào Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Tổng thể thiết kế là sự hòa quyện của bộ màu đặc trưng: sắc đỏ nguyên bản, gam bạc Platinum sang trọng và sắc xanh vươn tầm được xử lý theo tinh thần cao cấp, thời thượng. Một diện mạo đương đại được kiến tạo để tạo nên dấu ấn khác biệt, đồng thời tiếp nối trọn vẹn những giá trị di sản.

Không chỉ là sự đổi mới về diện mạo, nhận diện mới của Hanoi Premium còn là lời khẳng định cho cam kết bền bỉ của HABECO trên hành trình không ngừng nâng tầm chất lượng, mang đến sản phẩm đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng hiện đại.

Tiếp nối những giá trị đã làm nên dấu ấn thương hiệu, Hanoi Premium vẫn giữ trọn chất bia hài hòa, êm dịu đặc trưng, được tạo nên từ nguồn nguyên liệu tuyển chọn kỹ lưỡng kết hợp cùng bí quyết công nghệ lên men dài ngày. Tất cả hòa quyện để tạo nên dư vị thuần khiết, cân bằng và mang đến trải nghiệm thưởng thức tinh tế, đẳng cấp xứng tầm.

Trọn vẹn trải nghiệm cùng chương trình "Bật vị Premium – Trúng quà Thời thượng"

Song song với sự ra mắt diện mạo mới, Hanoi Premium triển khai Chương trình Khuyến mại “Bật vị Premium – Trúng quà thời thượng”.

Từ ngày 15/5 đến ngày 15/8, khi mua thùng Hanoi Premium, khách hàng trên toàn quốc từ 18 tuổi trở lên sẽ có cơ hội trúng: 10 Giải Đặc Biệt mỗi giải gồm 01 iPhone 17 Pro Max và 01 iPad Pro M5 11 inch; Hàng nghìn Giải Nhất mỗi giải 1 triệu đồng tiền mặt; hàng chục nghìn Giải Nhì và Giải Ba mỗi giải 100.000 đồng & 20.000 đồng.

Cách thức tham gia cực đơn giản. Khách hàng chỉ cần tìm thẻ cào bên trong mỗi thùng Hanoi Premium, cào lớp phủ bạc để để lấy mã số bao gồm 8 ký tự để tham gia chương trình bằng một trong ba cách dưới đây:

Cách 1 (miễn phí): Quét QR code trên thẻ cào và nhập mã trên trang Zalo Hanoi Premium

Cách 2 (miễn phí): Quét QR code trên thẻ cào và nhập mã theo hướng dẫn trên trang web: www.kmhanoipremium.vn

Cách 3 (1.000 đồng/ tin nhắn): Gửi tin nhắn đến đầu số 8068 theo cú pháp HNP

Sau khi nhận mã số dự thưởng, hệ thống sẽ tự động xác định khách hàng trúng Giải Nhì hoặc Giải Ba và thông báo kết quả ngay kèm hướng dẫn nhận thưởng. Đối với khách hàng tham gia qua Zalo hoặc Website, khi trúng Giải Nhì hoặc Giải Ba có thể linh hoạt lựa chọn nhận thưởng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản qua ví điện tử MoMo hoặc nhận thưởng trực tiếp vào số điện thoại của khách hàng.

Đối với Giải Nhất, hệ thống sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên các số điện thoại có số lượng mã số tham dự nhiều nhất và sớm nhất trong khoảng thời gian thống kê mã số tham dự chương trình để xác định trúng thưởng và trao thưởng.

Đối với Giải Đặc Biệt, Hanoi Premium sẽ tổ chức quay số may mắn làm 03 đợt vào các ngày 15/06, 15/07 và 17/08/2026 tại văn phòng HABECO, đảm bảo tính minh bạch và uy tín nhất.

Khách hàng tham khảo thể lệ chương trình khuyến mại chi tiết tại link: www.kmhanoipremium.vn

Với tinh thần “Tiếp nối tinh hoa, không ngừng tiến bước”, Hanoi Premium đại diện cho thế hệ người Việt hiện đại – tự tin, bản lĩnh và luôn hướng về phía trước. Với diện mạo mới cùng những giá trị được kế thừa và nâng tầm, Hanoi Premium tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần tiên phong, đồng hành cùng những dấu ấn tự hào của thế hệ Việt đang không ngừng vươn xa.

*Lưu ý: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Không lái xe sau khi uống rượu bia.