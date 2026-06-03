Ông Đặng Xuân Phong kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

(VTC News) -

Chiều 3/6, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Đảng ủy Chính phủ công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 cũng được ra mắt, trong đó ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ. (Ảnh: VGP)

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ năm 2026 và cả nhiệm kỳ; báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải khẳng định tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền, rõ nguyên tắc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền của từng tập thể, từng cá nhân, cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng giao Văn phòng Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, bảo đảm Quy chế làm việc của Đảng ủy phù hợp, đồng bộ với Quy chế làm việc của Chính phủ, thiết lập cơ chế vận hành tổ chức bộ máy, hoạt động, lề lối làm việc khoa học, phối hợp nhịp nhàng, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc của Đảng ủy Chính phủ, của Chính phủ.

Về Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và cả nhiệm kỳ của Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng lưu ý công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp công tác Đảng.

Bên cạnh đó, ưu tiên việc phát hiện, biểu dương, bảo vệ, đề xuất khen thưởng những cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tích cực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa, có chế tài mạnh, rõ, xử lý nghiêm những trường hợp đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các tồn tại, khơi thông các điểm nghẽn.

"Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phải đi đầu, chủ động trong công tác chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả, khai thác dữ liệu liên thông, tiến tới kiểm tra, giám sát trên dữ liệu để bảo đảm khách quan, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng", Thủ tướng nêu rõ.

Về Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của năm 2026 đặt ra rất nặng nề, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường.

Thủ tướng cho biết yêu cầu rất cao của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng thực hiện, giao trách nhiệm chỉ đạo cho các lãnh đạo, ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo Đảng ủy các bộ, ngành, cơ quan chủ trì thực hiện, cơ quan phối hợp và bảo đảm có kế hoạch để giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, triển khai Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; xây dựng, củng cố cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả, kịp thời công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: VGP)

Về các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chủ động xây dựng, có giải pháp cụ thể để nâng tầm tham mưu chiến lược, tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình các đề án.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt lưu ý với Đề án "Sơ kết Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và Đề án "Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai".