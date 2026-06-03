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Đô thị lớn trên thế giới cho thuê nhà giá rẻ thế nào?
(VTC News) -
Vienna (Áo), Hồ Nam (Trung Quốc) và Singapore cho thuê nhà thế nào, khi nhiều nơi giá thuê bằng một phần nhỏ so với thị trường nhưng vẫn duy trì trong nhiều năm.
Vân Khánh
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