Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/6/2026 - XSKH 3/6

XSKH 3/6. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKH 3/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSKH 31/5/2026
Kết quả xổ số ngày 31/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng có giải đặc biệt là 536294 và các hạng giải khác như sau:
- XSKH 27/5/2026
Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH) ngày 27/5/2026 có giải đặc biệt là 295812 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKH 24/5/2026
Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa mở thưởng ngày 24/5/2026 như sau:
- XSKH 20/5/2026
Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công bố kết quả xổ số ngày 20/5/2026 với giải đặc biệt là 914016 và các hạng giải khác như sau:
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Khánh Hòa gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.
- XSMT thứ Hai gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Ba gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Tư gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ thực hiện quay thưởng.
- XSMT thứ Sáu gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay thưởng.
- XSMT thứ Bảy gồm có đài Quảng Ngãi, Đắk Nông và Đà Nẵng sẽ quay thưởng.
- XSMT Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum sẽ quay thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 3/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.