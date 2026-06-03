Chuyên gia mai mối mách bí quyết hẹn hò để dễ tìm được bạn đời

(VTC News) -

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực mai mối, chuyên gia hẹn hò Cath Gosden cho rằng một trong những sai lầm phổ biến nhất của những người độc thân hiện nay là nhắn tin quá nhiều trước buổi gặp đầu tiên. Theo bà, điều này không chỉ dễ dẫn đến hiểu lầm mà còn có thể khiến một mối quan hệ tiềm năng “chết yểu” ngay từ khi chưa bắt đầu.

Cath Gosden, 53 tuổi, là người sáng lập dịch vụ mai mối Genuine Connections (Felbridge, hạt Surrey, Anh). Bà thành lập doanh nghiệp này cách đây 2 năm sau gần 17 năm sống độc thân và trải qua vô số trải nghiệm không mấy tích cực trên các ứng dụng hẹn hò.

Chuyên gia Cath Gosden khuyên các cặp đôi nên giữ cuộc gặp gỡ đầu tiên ngắn gọn và đi uống cà phê và tránh nhắn tin liên tục trước đó.

Từ kinh nghiệm cá nhân cũng như quá trình làm việc với nhiều khách hàng, Cath cho rằng buổi hẹn đầu tiên nên được tổ chức đơn giản, ngắn gọn, tốt nhất là gặp nhau uống cà phê thay vì những cuộc hẹn kéo dài và nhiều kỳ vọng.

“Điều tôi luôn khuyên mọi người là đừng nhắn tin quá nhiều trước khi gặp mặt. Tin nhắn rất dễ bị hiểu sai và mọi người thường nói những điều mà bình thường họ sẽ không nói trực tiếp", Cath chia sẻ.

Bà cho biết bản thân từng nhiều lần rơi vào tình huống lý tưởng hóa đối phương sau thời gian dài trò chuyện qua điện thoại hoặc tin nhắn.

“Tôi chưa từng gặp người đó nhưng trong đầu gần như đã tưởng tượng đến chuyện kết hôn. Đến khi gặp ngoài đời, họ không giống những gì tôi hình dung và tôi cảm thấy thất vọng", bà kể.

Theo Cath, vấn đề không nằm ở việc đối phương cố tình giả tạo hay lừa dối, mà ở việc người trong cuộc tự xây dựng một hình ảnh quá hoàn hảo về người kia. Chính vì thế, bà muốn loại bỏ những kỳ vọng không thực tế bằng cách khuyến khích các cặp đôi gặp mặt sớm thay vì kéo dài giai đoạn trò chuyện trực tuyến.

Một lời khuyên quan trọng khác được chuyên gia này đưa ra là hãy cởi mở với những người không hoàn toàn phù hợp với “gu” quen thuộc của bản thân.

Theo bà, nhiều người độc thân thường bị mắc kẹt trong khuôn mẫu về mẫu người lý tưởng và liên tục tìm kiếm những đặc điểm giống nhau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cách tiếp cận đó không phải lúc nào cũng mang lại kết quả.

“Nếu họ đã hẹn hò trong thời gian dài nhưng vẫn độc thân, có thể chính kiểu người họ luôn lựa chọn không phù hợp với họ. Đó là lý do họ nên mở lòng với những người khác", Cath nhận định.

Cath cho biết phần lớn khách hàng của bà tìm kiếm người có trí tuệ cảm xúc, tốt bụng, trung thực, tham vọng và năng động.

Trong công việc mai mối, Cath trực tiếp gặp gỡ tất cả khách hàng trước khi ghép đôi. Mỗi người sẽ hoàn thành bảng câu hỏi chi tiết cùng bài kiểm tra tính cách. Từ những thông tin thu thập được, bà xây dựng hồ sơ cá nhân phản ánh chân thực con người, giá trị sống và mong muốn của từng khách hàng.

Sau đó, Cath tìm kiếm những người có điểm tương đồng về giá trị, lối sống, sở thích hoặc đơn giản là những người mà bà cảm thấy có khả năng hòa hợp với nhau. Nếu cả hai bên đều đồng ý, bà sẽ đứng ra sắp xếp buổi hẹn đầu tiên.

Theo Cath, những phẩm chất được khách hàng tìm kiếm nhiều nhất ở bạn đời là trí tuệ cảm xúc, sự tử tế, tính trung thực, tinh thần cầu tiến và lối sống năng động. Ngược lại, những đặc điểm khiến nhiều người mất thiện cảm bao gồm hút thuốc lá, lười biếng, thiếu tham vọng, không có sở thích cá nhân và không trung thực.

Ngoài những tiêu chí phổ biến, bà cũng từng gặp không ít yêu cầu đặc biệt từ khách hàng. Trong số đó có trường hợp một người từ chối hẹn hò với bất kỳ ai thích xem phim tài liệu.

Dù vậy, theo Cath, trở ngại lớn nhất trong công việc mai mối vẫn là giúp mọi người vượt qua những đánh giá mang tính bề ngoài. “Một số người đặt nặng ngoại hình hơn tất cả. Trong khi đó, những người khác sẵn sàng tìm hiểu dựa trên nội dung hồ sơ cá nhân", bà nói.

Theo Cath, mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò đã khiến nhiều người hình thành thói quen đánh giá người khác chỉ qua hình ảnh. “Chúng ta đã quen với việc lướt qua những bức ảnh mà không đọc nội dung. Điều đó khiến mọi người đưa ra quyết định quá nhanh dựa trên vẻ bề ngoài", bà nhận xét.

Cath nói rằng rất khó để khiến mọi người bỏ qua vẻ bề ngoài.

Ý tưởng thành lập Genuine Connections xuất phát từ chính những thất bại trong hành trình tìm kiếm tình yêu của Cath sau khi ly hôn. Bà từng thử đủ mọi hình thức hẹn hò, từ ứng dụng trực tuyến, hẹn hò tốc độ cho đến các sự kiện dành cho người độc thân nhưng đều không đạt kết quả như mong muốn.

Thay vì từ bỏ, Cath quyết định biến trải nghiệm cá nhân thành cơ hội kinh doanh. Hai năm trước, bà thành lập Genuine Connections với mục tiêu hỗ trợ những người trên 40 tuổi đã mệt mỏi với việc liên tục “quẹt” trên các ứng dụng hẹn hò.

Dịch vụ hiện cung cấp 3 gói mai mối gồm gói 6 tháng, gói 12 tháng và gói bạch kim. Theo Cath, một trong những ưu điểm lớn nhất của mô hình này là khách hàng chỉ được giới thiệu những người thực sự muốn gặp và đồng ý hẹn hò với họ.

Ngoài dịch vụ mai mối, khách hàng còn có thể đăng ký các gói hỗ trợ bổ sung như chụp ảnh chuyên nghiệp, tư vấn phong cách và huấn luyện kỹ năng hẹn hò.

Chi phí cho các gói dịch vụ dao động từ 1.897 bảng Anh (khoảng 67 triệu đồng) đến 4.397 bảng Anh (khoảng 155 triệu đồng). Ngoài ra, người dùng có thể tham gia cơ sở dữ liệu của công ty với mức phí 24 bảng Anh (851 nghìn đồng) mỗi tháng để được xây dựng hồ sơ và có cơ hội được ghép đôi với các khách hàng khác.

Cath cho biết bà chủ yếu dựa vào trực giác khi ghép đôi, đồng thời cân nhắc các yếu tố như giá trị sống, lối sống và sở thích chung. “Tôi thực sự yêu thích công việc này. Mỗi khi một buổi hẹn diễn ra tốt đẹp, tôi cảm thấy rất vui vì đã giúp mọi người tìm được cơ hội phù hợp", bà nói.

Cath thành lập Genuine Connections sau khi trải qua những trải nghiệm hẹn hò tồi tệ của chính mình.

Đến nay, Genuine Connections đã giúp kết nối nhiều cặp đôi, họ vẫn đang duy trì mối quan hệ. Trong số đó có một trường hợp đặc biệt, chính Cath cũng tìm được tình yêu thông qua dịch vụ của mình.

Theo bà, mọi chuyện bắt đầu khi bà đăng quảng cáo trên mạng xã hội để tìm người phù hợp cho một khách hàng. Một người đàn ông đáp ứng hầu hết các tiêu chí đã liên hệ với bà. Tuy nhiên, anh không phù hợp với những yêu cầu về ngoại hình của khách hàng và bà cũng không tìm được đối tượng phù hợp để ghép đôi cho anh.

Cuối cùng, Cath quyết định gặp gỡ người đàn ông này. “Tôi nói rằng mình rất muốn gặp anh ấy. Chúng tôi ăn tối cùng nhau ngay ngày hôm sau. Vài tháng sau, tôi chuyển đến sống cùng anh ấy", bà kể.

Hai người hiện đã gắn bó hơn 1 năm và sống chung với nhau. “Tôi đã gặp người yêu thông qua Genuine Connections, điều đó chứng minh rằng mô hình này thực sự hiệu quả", Cath chia sẻ.

Nhìn lại hành trình tìm kiếm tình yêu của mình, bà cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân những người độc thân, mà phần lớn đến từ cách các nền tảng hẹn hò trực tuyến được thiết kế. “Vấn đề không phải ở tôi. Vấn đề nằm ở các ứng dụng hẹn hò và cách chúng vận hành", bà kết luận.