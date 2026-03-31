Một xu hướng hẹn hò mới đang lan rộng trong giới trẻ thành thị Trung Quốc mang tên “làm việc tại thành phố”, khi các cặp đôi lựa chọn cùng nhau giao đồ ăn thay cho những buổi gặp gỡ truyền thống. Không chỉ tạo nên trải nghiệm mới lạ, hình thức hẹn hò này còn giúp họ vận động nhẹ nhàng, giảm căng thẳng sau giờ làm và kiếm thêm thu nhập.

Thay cho những buổi tối hẹn hò quen thuộc tại nhà hàng hay quán cà phê, nhiều người trẻ hiện nay chọn cách cùng nhau đi xe đạp điện xuyên phố, nhận và giao các đơn hàng. Hoạt động này trở thành cầu nối giúp các cặp đôi gắn bó hơn trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng áp lực và dễ gây kiệt sức.

Hẹn hò kiểu mới ở Trung Quốc: Cùng làm shipper để vừa yêu vừa kiếm tiền.

Đây là xu hướng khác biệt rõ rệt so với kiểu hẹn hò từng phổ biến gắn liền với những bữa tối xa hoa và chi tiêu tốn kém, thường được gọi vui là phong cách “dân chơi Bắc Kinh”. Ngày nay, các cặp đôi tìm kiếm cảm giác gần gũi và thực tế hơn bằng việc cùng nhau hoàn thành những công việc nhỏ trong đời sống thường nhật, chẳng hạn như giao đồ ăn sau một ngày làm việc dài.

Nhiều người trẻ cho biết cuộc sống đô thị khiến họ rơi vào vòng lặp đơn điệu, đi làm, di chuyển kéo dài và dành buổi tối để lướt video ngắn mà không có nhiều tương tác thực tế. Chính vì vậy, các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như giao hàng đã trở thành lựa chọn hấp dẫn, giúp giải tỏa căng thẳng và mang lại cảm giác năng động hơn.

Trong các buổi hẹn hò kiểu mới này, thường thì một người điều khiển xe điện, trong khi người còn lại phụ trách nhận đơn, liên lạc và giao hàng. Công việc được chia sẻ linh hoạt khiến quá trình lao động trở thành trải nghiệm chung đầy tiếng cười. Nhiều cặp đôi cho biết họ vừa làm việc vừa trò chuyện, khám phá các con phố và cảm nhận thành phố theo cách hoàn toàn khác.

Một người tham gia xu hướng chia sẻ rằng theo quan niệm trước đây, việc đi du lịch cùng nhau sẽ bộc lộ tính cách thật của hai người. Còn hiện nay, cùng nhau giao đồ ăn lại trở thành “bài kiểm tra sức chịu đựng” rõ ràng hơn. Người này kể: “Sau ba buổi hẹn hò giấu mặt ở quán cà phê, tôi vẫn không hiểu rõ đối phương. Nhưng chỉ sau một ca giao hàng, mọi thứ đều trở nên rõ ràng”.

Không chỉ mang ý nghĩa trải nghiệm, nhiều người tin rằng xu hướng này còn giúp tiết kiệm chi phí hẹn hò. Thay vì chi tiền cho các hoạt động giải trí đắt đỏ, các cặp đôi vừa dành thời gian bên nhau vừa tạo thêm nguồn thu nhập nhỏ nhưng ổn định.

Trường hợp cô Li tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam là ví dụ điển hình. Cô bắt đầu giao đồ ăn cùng bạn đời từ tháng 7/2025. Mỗi tối, cặp đôi dành khoảng 2 giờ trên đường, hoàn thành từ 5 đến 8 đơn hàng và kiếm được khoảng 40 nhân dân tệ (152 nghìn đồng) mỗi ca. Tổng cộng, họ thu về hơn 1.000 nhân dân tệ (3,8 triệu đồng) mỗi tháng.

Theo Li, công việc này không hề khiến họ mệt mỏi mà ngược lại còn mang lại niềm vui. Số tiền kiếm được sẽ dành cho quỹ du lịch chung, biến mỗi chuyến giao hàng thành một bước tiến nhỏ hướng tới những kế hoạch tương lai.

Tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Li Zi, một cô gái ngoài 20 tuổi, cũng xem việc giao đồ ăn cùng bạn đời là hoạt động quan trọng trong mối quan hệ. Cô cho biết với họ, đây không chỉ là buổi hẹn hò thú vị mà còn là cách xây dựng “quỹ tình yêu”.

Mỗi tối, cặp đôi biến công việc thành một trò chơi. Họ bắt đầu nhận đơn cùng lúc rồi tách ra theo hai hướng khác nhau. Toàn bộ quá trình giống như trò chơi nhập vai ngoài đời thật với bản đồ, nhiệm vụ và những tình huống bất ngờ. Li Zi nhận xét, trải nghiệm này thú vị hơn nhiều so với việc ở nhà chơi trò điện tử, đồng thời số tiền kiếm được có thể sử dụng ngay, mang lại cảm giác thực tế và thỏa mãn.

Ở tỉnh Quảng Đông, Ajie và bạn gái còn đưa xu hướng này đi xa hơn khi kết hợp giao đồ ăn với việc khám phá đô thị. Họ chủ động nhận đơn tại các khu phố cổ để có cơ hội len lỏi qua những con hẻm nhỏ và khám phá các địa điểm ít người biết đến. Theo Ajie, những chuyến giao hàng đã giúp họ nhìn thấy một góc hoàn toàn khác của đời sống về đêm tại Quảng Châu.

Sự lan tỏa nhanh chóng của xu hướng “làm việc tại thành phố” tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít cư dân mạng chia sẻ trải nghiệm tích cực khi thử hình thức hẹn hò này. Một người cho biết: "Tôi đã thử rồi, và nó thực sự rất thú vị. Thời gian trôi nhanh khi mọi người làm việc cùng nhau, và lúc nào cũng có chuyện để nói". Người khác bình luận: "Đây mới là chuyện tình lãng mạn ngoài đời thực".