HEINEKEN Việt Nam được vinh danh top Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam

Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc nơi nhân viên được trao quyền, gắn kết, nuôi dưỡng tài năng phát triển và cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

HEINEKEN Việt Nam tự hào góp mặt trong Top 10 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam (Best Workplaces in Vietnam 2026).

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) là kết quả phân tích chặt chẽ dữ liệu từ cuộc khảo sát trực tuyến với gần 75.000 phản hồi, đại diện cho tiếng nói của hơn 111.000 người lao động tại các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy điểm nổi bật ở môi trường làm việc tại HEINEKEN Việt Nam là mức độ gắn kết và tự hào cao của nhân viên, cũng như những chương trình hỗ trợ phát triển sự nghiệp đặc sắc. Cụ thể, 95% nhân viên cho biết họ cảm thấy tự hào khi nhìn lại những thành quả cùng công ty đạt được, đồng thời đánh giá tích cực về những đóng góp của doanh nghiệp cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, 94% nhân viên cảm thấy được trao quyền để cân bằng công việc và cuộc sống, cũng như nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển trong công việc.