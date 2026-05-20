HEINEKEN Việt Nam được vinh danh nhờ nỗ lực tiên phong phát triển bền vững

Đây là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam của doanh nghiệp. Trước đó, doanh nghiệp cũng nhận Bằng khen từ Bộ Công Thương tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) nhờ thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ chức và kinh doanh.

HEINEKEN Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu giai đoạn 2025 – 2026.

Tại sự kiện, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam, ông James Crampton, chia sẻ việc mở rộng tiếp cận năng lượng tái tạo, hoàn thiện cơ chế DPPA, cũng như xây dựng khung pháp lý rõ ràng và phù hợp thực tiễn cho các lĩnh vực như kinh tế tuần hoàn, hay truy xuất nguồn gốc sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra một số đề xuất nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm việc nâng cao tính nhất quán và khả thi của chính sách, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận năng lượng tái tạo và triển khai các cơ chế khuyến khích phù hợp cho chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.