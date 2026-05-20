Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát triển dược liệu thành ngành kinh tế chiến lược

Chiều nay (20/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nền y học cổ truyền của nước ta không chỉ chữa bệnh mà luôn coi trọng dưỡng sinh, điều hòa khí huyết, cân bằng âm dương và nâng cao khả năng tự phục hồi của cơ thể. Đây là triết lý rất gần gũi với xu hướng y học hiện đại.

Cho rằng nước ta đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng ngành công nghiệp sinh học, do đó ngành y học cổ truyền cũng đứng trước một cơ hội phát triển rất lớn để tạo bước chuyển mình mang tính lịch sử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành y tế cần phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới, với tinh thần phát triển y học cổ truyền phải kế thừa tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam.

Nêu rõ 7 định hướng chiến lược để phát triển nền y học cổ truyền của nước nhà trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là chiến lược phát triển con người Việt Nam, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, chiến lược phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp dược liệu và kinh tế sức khỏe quốc gia.

Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát huy mạnh mẽ vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân dân.

"Đặc biệt, coi trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Chúng ta không thể phát triển lớn, không thể hội nhập quốc tế nếu không có tiêu chuẩn, không có bằng chứng khoa học, không kiểm chứng được hiệu quả điều trị, không kiểm soát được chất lượng dược liệu và thuốc.

Tôi cũng yêu cầu cần khẩn trương số hóa toàn bộ kho tàng, bài thuốc gia truyền, tri thức bản địa quý giá của các dân tộc Việt Nam xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y học cổ truyền, đẩy mạnh nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, chuẩn hóa các bài thuốc, vị thuốc, phương pháp chữa bệnh, đồng thời các cái bài thuốc hay, các sản phẩm tốt, để được hỗ trợ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tự tin bước ra thị trường xuất khẩu toàn cầu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần phát triển ngành công nghiệp dược liệu thành một ngành kinh tế chiến lược quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phát triển ngành công nghiệp dược liệu thành một ngành kinh tế chiến lược quốc gia, bởi sự đa dạng về sinh học và nguồn dược liệu quý chính là nguồn tài nguyên quốc gia, là lợi thế cạnh tranh chiến lược của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh phải tạo đột phá mô hình tích hợp Đông Tây y theo hướng y học chứng thực, theo hướng 2 nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau, không phải kết hợp hình thức cơ học mà phải xây dựng được phác đồ điều trị thích hợp, chuẩn hóa và áp dụng đồng bộ trong hệ thống bệnh viện toàn quốc, lấy hiệu quả điều trị thực tế để làm thước đo cao nhất.

"Phát triển đồng bộ hệ sinh thái y dược cổ truyền, nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ gìn y đức, nhà nước giữ vai trò định hướng kiến tạo thể chế và kiểm soát chất lượng, nguồn lực phát triển phải được huy động toàn xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa một cách lành mạnh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn dược phẩm lớn tham gia vào đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển chuỗi nhà thuốc y học cổ truyền, phải biến các nhà thuốc đông y tư nhân, các phòng chẩn trị của các lương y thành cánh tay nối dài hiệu quả của mạng lưới y tế công, đồng thời cũng phải có chính sách đặc thù để phát hiện, tôn vinh, bảo tồn, ứng dụng rộng rãi các bài thuốc gia truyền, các phương pháp điều trị độc đáo đang giữ trong nhân dân, không để những di sản quý báu bị mai một, thất truyền", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại buổi làm việc

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị, đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu quốc gia và y học cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế sức khỏe, du lịch chữa lành xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.