Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho hai nam sinh lao xuống sông cứu người

Sáng 20/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai học sinh Trường THPT Tân Kỳ 3 vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Hai học sinh được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” gồm Đặng Bá Tuấn Anh (học sinh lớp 10A4) và Nguyễn Viết Huy (học sinh lớp 12A8), cùng học tại Trường THPT Tân Kỳ 3, tỉnh Nghệ An.

Ông Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Tuấn Anh và Viết Huy

Tại buổi lễ, ông Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho hai em nhằm ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Trước đó, vào sáng 25/4, khi đi qua cầu treo An Ngãi bắc qua sông Con, đoạn qua xã Tân An (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh phát hiện một nữ sinh lớp 11 nhảy xuống sông.

Hai nam sinh cứu bạn nữ vào bờ an toàn

Không chút do dự, 2 em đã nhanh chóng lao xuống dòng nước xiết để cứu nữ sinh. Mặc dù địa hình phức tạp, nước sâu và chảy mạnh gây nhiều khó khăn, thậm chí một em còn bị va vào đá gây thương tích, nhưng với sự bình tĩnh và phối hợp nhịp nhàng, Huy và Tuấn Anh đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn. Nữ sinh sau đó được người dân hỗ trợ sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế, may mắn qua cơn nguy hiểm.

Hành động của Nguyễn Viết Huy và Đặng Bá Tuấn Anh là minh chứng đẹp cho tinh thần dũng cảm của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Dịp này, Đoàn xã Tân An và UBND xã Tân An cũng trao giấy khen nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần dũng cảm của hai học sinh.

Lãnh đạo UBND xã Tân An đánh giá hành động của hai em không chỉ cứu sống một người mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái trong xã hội.