Phá đường dây trung chuyển hàng giả nhãn hiệu Nike, Rolex, Chanel ở Lạng Sơn

Ngày 20/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Huy Vũ, Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Công an Lạng Sơn tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Vũ.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình tuần tra, giám sát trực tuyến tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng Hải quan Lạng Sơn phát hiện một lô hàng quá cảnh do Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà đứng tên đăng ký tờ khai có dấu hiệu vi phạm.

Doanh nghiệp khai báo lô hàng gồm 54 mặt hàng tiêu dùng mới 100%, vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để xuất sang nước thứ ba.

Ngày 11/5/2026, tại Chi nhánh Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn ở xã Đồng Đăng, lực lượng liên ngành gồm Đội Kiểm soát hải quan, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Phòng PC03 Công an tỉnh Lạng Sơn và Phòng 3, Cục C03 Bộ Công an phối hợp kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thời trang giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam như Nike, Adidas, Puma, Chanel, Louis Vuitton và Rolex.

Tang vật gồm giày thể thao, túi xách thời trang, đồng hồ đeo tay… với tổng trị giá ước tính gần 1,5 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh để trung chuyển hàng giả mạo nhãn hiệu từ nước ngoài qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 15/5, Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành kết luận giám định xác định toàn bộ 17 mẫu sản phẩm được trích xuất từ lô hàng đều là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Sau đó, Chi cục Hải quan khu vực VI bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.