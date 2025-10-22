Vinataba cảnh báo giả mạo thương hiệu trên mạng xã hội

(VTC News) -

Các tài khoản giả mạo sử dụng tên, logo, hình ảnh và thông tin tương tự để đăng tải nội dung sai lệch, quảng cáo, lừa đảo người tiêu dùng.

Vinataba khẳng định:

Hiện không sử dụng bất kỳ trang mạng xã hội nào, bao gồm Facebook, Zalo, TikTok...

Mọi tài khoản hoặc trang mạng xã hội mang tên “Vinataba” hay “Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam” đều là giả mạo.

Thông tin chính thức duy nhất của Tổng công ty được đăng tải tại website: https://www.vinataba.com.vn

Vinataba khuyến cáo khách hàng, đối tác và người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không giao dịch hoặc tin tưởng các nội dung từ những trang giả mạo; đồng thời báo cáo các hành vi lừa đảo để tránh thiệt hại.

Tổng công ty cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thương hiệu Vinataba và người tiêu dùng.

Một số hình ảnh giả mạo:

Mẫu thư mời phỏng vấn và thông báo tuyển dụng giả mạo Vinataba, có dấu và chữ ký không hợp pháp, do các đối tượng lừa đảo tạo ra.

Hình ảnh các thông báo tuyển dụng và bài đăng Facebook giả mạo thương hiệu Vinataba đang lan truyền trên mạng xã hội.