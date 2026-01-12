Công nghệ 12/1: Samsung, Apple phản đối kế hoạch buộc chia sẻ mã nguồn tại Ấn Độ

(VTC News) -

Ấn Độ muốn buộc hãng smartphone chia sẻ mã nguồn

Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra kế hoạch yêu cầu các nhà sản xuất smartphone chia sẻ mã nguồn và thực hiện nhiều thay đổi phần mềm. Đây là một phần trong gói 83 tiêu chuẩn an ninh nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng trước tình trạng gian lận trực tuyến và rò rỉ thông tin ngày càng gia tăng.

Apple, Google và Samsung đối mặt với áp lực từ chính phủ Ấn Độ trong kế hoạch buộc chia sẻ mã nguồn smartphone. (Nguồn: Reuters)

Các hãng lớn như Apple, Samsung, Google và Xiaomi đã phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng việc buộc phải cung cấp mã nguồn và báo cáo các bản cập nhật phần mềm lớn cho chính phủ chưa từng có tiền lệ toàn cầu và có nguy cơ làm lộ thông tin độc quyền.

Đề xuất này nằm trong nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường an ninh mạng tại thị trường smartphone lớn thứ hai thế giới với gần 750 triệu thiết bị. Chính phủ cho rằng các biện pháp này cần thiết để bảo vệ người dùng, nhưng giới công nghệ cảnh báo chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và đổi mới.

Qatar, UAE gia nhập liên minh công nghệ Mỹ dẫn đầu

Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ chính thức tham gia sáng kiến Pax Silica do Mỹ dẫn đầu, nhằm củng cố chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực AI và chip bán dẫn. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực xây dựng một nền kinh tế công nghệ tại Trung Đông.

Sáng kiến Pax Silica được thiết kế nhằm bảo vệ toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Nội dung của chương trình bao gồm việc quản lý và đảm bảo nguồn cung các khoáng sản quan trọng, thúc đẩy sản xuất tiên tiến, xây dựng và duy trì hạ tầng tính toán cùng dữ liệu, đồng thời tăng cường an ninh cho chuỗi cung ứng AI và chip bán dẫn. Tất cả những yếu tố này được xem là nền tảng để tạo ra một hệ sinh thái công nghệ bền vững và giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào các quốc gia đối thủ.

Chip bán dẫn trở thành yếu tố chiến lược trong liên minh công nghệ do Mỹ dẫn đầu. (Nguồn: Reuters)

Qatar dự kiến ký tuyên bố Pax Silica vào ngày 12/1, tiếp đó UAE vào ngày 15/1. Mỹ và Israel cũng sẽ khởi động dự án Fort Foundry One tại Israel và ký biên bản ghi nhớ về hợp tác AI vào ngày 16/1.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jacob Helberg, sáng kiến này sẽ giúp chuyển đổi kinh tế Trung Đông từ phụ thuộc năng lượng sang định hướng công nghệ.

Instagram tiếp tục đối mặt với hậu quả từ lỗ hổng bảo mật cũ

Hơn một năm sau sự cố rò rỉ dữ liệu năm 2024, thông tin của khoảng 17,5 triệu người dùng Instagram đã bất ngờ xuất hiện trở lại trên một diễn đàn hacker vào đầu tháng 1/2026.

Theo các chuyên gia, dữ liệu này bắt nguồn từ một API bị cấu hình sai của Instagram năm 2024, cho phép kẻ xấu âm thầm thu thập thông tin người dùng trong nhiều tháng trước khi Meta khắc phục lỗ hổng.

Instagram tiếp tục đối mặt với hậu quả từ lỗ hổng bảo mật cũ. (Nguồn: MSN)

Bộ dữ liệu không chỉ gồm tên tài khoản mà còn chứa họ tên đầy đủ, email, số điện thoại và cả địa chỉ nhà riêng. Đây là nguồn tài nguyên quý giá cho tội phạm mạng, giúp chúng dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo có tính cá nhân hóa cao.

Một chiêu thức nguy hiểm là giả mạo email đặt lại mật khẩu. Hacker kích hoạt yêu cầu đặt lại mật khẩu thật từ máy chủ Instagram, khiến người dùng nhận email hợp pháp từ “meta.com” hoặc “instagram.com”. Trong lúc hoảng loạn, nạn nhân dễ bị mắc bẫy qua tin nhắn hoặc cuộc gọi giả mạo.