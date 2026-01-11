Ngày hội Công nghệ của ngành Điện lực miền Bắc

(VTC News) -

Ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2026, khi guồng quay sản xuất – kinh doanh của nền kinh tế vừa được khởi động trở lại sau kỳ nghỉ năm mới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành điện: Triển lãm Khoa học Công nghệ – Techshow EVNNPC 2026, gắn với Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc và đoàn công tác EVNNPC rà soát các hạng mục chuẩn bị Triển lãm Khoa học Công nghệ – Techshow EVNNPC 2026 tại Hải Phòng.

Sự kiện dự kiến diễn ra trong hai ngày 12–13/1/2026 tại TP Hải Phòng, với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cùng lãnh đạo các đơn vị điện lực trên địa bàn miền Bắc – khu vực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế.

Việc lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trục xuyên suốt cho chuỗi hoạt động mở màn năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một năm lao động nhiều nỗ lực, mà còn phát đi thông điệp rõ ràng: Ngành điện miền Bắc đang chủ động bước vào một chu kỳ phát triển mới – nơi quản trị hiện đại, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ trở thành yêu cầu tất yếu.

Không chỉ tổng kết, mà là định vị tương lai

Miền Bắc là khu vực có tốc độ tăng trưởng phụ tải điện cao và ổn định trong nhiều năm qua, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, đô thị lớn, khu kinh tế trọng điểm. Năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và thời tiết ngày càng cực đoan, EVNNPC vẫn kiên trì mục tiêu kép: Bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục và nâng chất lượng vận hành – dịch vụ.

Theo số liệu tổng hợp SXKD năm 2025, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% so với năm 2024 và đạt 100,18% kế hoạch EVN giao. Doanh thu SXKD điện đạt 224.384 tỷ đồng, giá bán điện bình quân 2.104,38 đồng/kWh – vượt kế hoạch EVN giao 2,38 đồng/kWh. Song hành với nhiệm vụ cung ứng điện là áp lực ngày càng lớn về độ tin cậy, chất lượng dịch vụ, an toàn vận hành và hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2025 của EVNNPC không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được, mà còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược cho giai đoạn tiếp theo: Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng trong khi vẫn kiểm soát tốt chi phí, giảm tổn thất điện năng và nâng cao năng suất lao động?

Ông Hà Huy Tâm – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC - cho biết: “Chúng tôi không xem tổng kết chỉ là nhìn lại quá khứ, mà là để xác lập lại tư duy phát triển. Trong điều kiện mới, khoa học công nghệ không còn là lựa chọn, mà là nền tảng bắt buộc cho quản trị và vận hành ngành điện.”

Techshow – nơi khoa học công nghệ đi lên từ thực tiễn

Khác với nhiều triển lãm công nghệ mang tính trình diễn, Techshow EVNNPC 2026 được định hình là không gian giới thiệu những giải pháp kỹ thuật, sáng kiến, ứng dụng công nghệ xuất phát trực tiếp từ thực tiễn sản xuất – kinh doanh của ngành điện miền Bắc.

Theo Ban Tổ chức, Techshow năm nay dự kiến trưng bày 22 sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, được nghiên cứu, phát triển bởi cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNNPC trong quá trình quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh điện năng và điều hành doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu một số sản phẩm, giải pháp của các đối tác công nghệ đồng hành cùng EVNNPC.

Điểm đáng chú ý là hầu hết các giải pháp đều bắt nguồn từ những vấn đề rất cụ thể: Kiểm tra đường dây trên địa hình phức tạp, giám sát trạm biến áp không người trực, nâng cao an toàn lao động, tối ưu hóa công tác điều độ, đào tạo nguồn nhân lực.

Anh Nguyễn Đăng Hiển – Trưởng phòng kĩ thuật, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Thí nghiệm Điện miền Bắc (NPCETC) - chia sẻ: “Mỗi sáng kiến đều bắt đầu từ câu hỏi rất giản dị: làm sao để công việc an toàn hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Khi được trưng bày tại Techshow, đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà là kết quả của cả một quá trình lao động sáng tạo.”

Chính cách tiếp cận “từ hiện trường đi lên” này khiến Techshow EVNNPC không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là diễn đàn chia sẻ tri thức, thúc đẩy việc nhân rộng các giải pháp hiệu quả trong toàn Tổng công ty.

Khoa học công nghệ - từ nền tảng đến chiều sâu quản trị

Những năm gần đây, EVNNPC đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình KCCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực: kỹ thuật – vận hành, kinh doanh – dịch vụ khách hàng, quản trị nội bộ và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống giám sát từ xa, phân tích dữ liệu lớn đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian kiểm tra lưới điện, giảm số lần cắt điện phục vụ công tác kỹ thuật và đặc biệt là hạn chế rủi ro cho người lao động.

Ứng dụng UAV gắn vòi phun lửa xử lý các mối nguy đe dọa sự cố đường dây, nâng cao an toàn và hiệu quả vận hành lưới điện.

Cùng với đó, hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục đổi mới theo hướng số hóa, minh bạch. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,23%. Đến hết năm 2025, EVNNPC ghi nhận 1.595 khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất khoảng 329,6 MW; đồng thời 74 khách hàng đã thông báo đang lắp đặt, dự kiến bổ sung khoảng 114,9 MW.

Ở khía cạnh hiệu quả kỹ thuật, EVNNPC kiểm soát tổn thất điện năng và độ tin cậy cung cấp điện như một “thước đo” năng lực vận hành. Tổn thất điện năng năm 2025 đạt 3,54% (trong đó 110kV: 0,95% | trung áp: 1,73% | hạ áp: 4,02%). Các chỉ tiêu độ tin cậy đều đạt kế hoạch EVN giao: MAIFI 2,04 lần; SAIDI 282 phút; SAIFI 2,65 lần, phản ánh năng lực điều hành hệ thống, khôi phục cấp điện và ứng phó sau thiên tai.

Song hành chuyển đổi số, EVNNPC thúc đẩy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo một cách thực chất: năm 2025 có 08 sáng kiến được công nhận cấp EVN, 02 đề tài cấp EVN được giao (01 đề tài nghiệm thu), cùng 90 sáng kiến cấp Tổng công ty.

Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong hiện thực hóa chủ trương lớn

Dưới góc nhìn chính trị – xã hội, việc EVNNPC đặt khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển cũng phản ánh rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối lớn của Đảng và Nhà nước.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo xác định rõ: doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nước, phải trở thành chủ thể quan trọng của đổi mới, đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế.

Trong bối cảnh ngành điện vừa phải bảo đảm an ninh năng lượng, vừa chịu áp lực nâng cao hiệu quả SXKD, việc EVNNPC tổ chức Techshow gắn với Hội nghị Tổng kết được xem là minh chứng sinh động cho cách một doanh nghiệp hạ tầng lớn chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể.

Một chuyên gia năng lượng nhận định: “Điểm đáng ghi nhận ở EVNNPC là đổi mới công nghệ không tách rời nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Techshow cho thấy khoa học công nghệ đang được đặt đúng vị trí, là công cụ phục vụ phát triển bền vững.”

Lời chào năm mới mang tinh thần đổi mới

Việc tổ chức Techshow EVNNPC 2026 ngay đầu năm không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, lời chào năm mới của ngành điện miền Bắc bằng tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn phát triển mới, chuỗi sự kiện tại Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo động lực thi đua mạnh mẽ trong toàn Tổng công ty, lan tỏa tinh thần chủ động đổi mới tới từng đơn vị, từng người lao động.

Theo lãnh đạo EVNNPC, Techshow EVNNPC 2026 không chỉ phản ánh một sự kiện, mà còn cho thấy cách ngành điện miền Bắc lựa chọn con đường phát triển: Lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế, xã hội làm thước đo.

Đó cũng chính là thông điệp nhất quán được gửi đi từ Hải Phòng – thành phố công nghiệp năng động trong những ngày đầu năm 2026: ngành điện miền Bắc bước vào năm mới với tư thế chủ động, đổi mới và sẵn sàng cho những yêu cầu phát triển cao hơn.