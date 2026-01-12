Trường Quốc tế châu Âu TP.HCM đạt kiểm định quốc tế WASC

(VTC News) -

Quy trình kiểm định của Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC) được thực hiện nghiêm ngặt dựa trên bằng chứng thực tế, đánh giá toàn diện các yếu tố gồm chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo, năng lực lãnh đạo, hệ thống quản trị, kết quả học tập và mức độ gắn kết cộng đồng.

Việc đạt kiểm định là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và nền tảng giáo dục bền vững mà EIS đã dày công kiến tạo, khẳng định nhà trường luôn đáp ứng trọn vẹn các chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất.

Với các gia đình có định hướng cho con du học, cột mốc này mang ý nghĩa thiết thực. Học sinh khối 12 hiện tại sẽ là lứa đầu tiên tốt nghiệp với bằng trung học và học bạ được WASC kiểm định giúp hồ sơ dễ dàng được đối chiếu và công nhận tạo lợi thế lớn khi xét tuyển tại nhiều nước lớn trên thế như Mỹ, Canada.

Đồng thời, chứng nhận WASC cho phép học sinh tự tin lựa chọn lộ trình học tập phù hợp với thế mạnh cá nhân. Dù theo đuổi chương trình Tú tài Quốc tế (IB) toàn phần hay các môn học riêng lẻ, các em vẫn sở hữu văn bằng uy tín, đảm bảo không làm giảm giá trị hay sức cạnh tranh của hồ sơ học thuật. Hiện EIS đã đạt kiểm định toàn diện từ cả WASC và CIS đến năm 2029.