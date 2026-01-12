Phòng ngừa trẻ bị nhiễm lạnh, viêm đường hô hấp

(VTC News) -

Vào những ngày mùa đông, thời tiết chuyển lạnh, độ ẩm cao, trẻ nhỏ thường bị chảy nước mũi, thở khò khè, biếng ăn, nôn ói… đó là dấu hiệu cơ thể trẻ đang chống chọi với cái lạnh, viêm đường hô hấp hoặc thậm chí nhiễm virus cúm.

Khám hô hấp định kỳ, đặc biệt vào đầu năm cho trẻ.

Trẻ thường thở khò khè về đêm, khó ngủ, nôn ói cả khi uống nước, sữa – có nguy hiểm không?

Bác sĩ Đặng Thị Hồng Như – Hệ thống Y tế Nhi Đồng 315 chi nhánh 349 Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) cho biết: Trẻ thở khò khè về đêm có thể do viêm đường hô hấp như: viêm tiểu phế quản, hen suyễn, dị ứng hay trào ngược dạ dày thực quản gây kích thích đường thở. Trẻ nôn ói có thể do trào ngược dạ dày-thực quản hoặc do trẻ ho nhiều, ho sâu dẫn tới kích thích cơ hoành gây nôn ói hoặc do dịch đờm, dịch mũi nhiều ở họng gây nuốt sặc và nôn.

Khi trẻ vừa thở khò khè vừa nôn ói, có thể khiến trẻ thiếu oxy, ngủ không sâu, ăn uống kém, làm sức khỏe tổng thể của trẻ bị ảnh hưởng, nguy cơ bệnh kéo dài hoặc tiến triển. Cha mẹ cần cho bé thăm khám, điều trị, tránh kéo dài gây mất sức, suy yếu cơ thể.

Trường hợp trẻ có dấu hiệu khò khè kéo dài, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, da tím tái, nôn ói liên tục cả khi uống nước, sữa là dấu hiệu nguy hiểm, cần đưa khám bác sĩ ngay.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ bé là phòng ngừa cúm định hàng năm, kết hợp cùng những thói quen tốt hằng ngày.

Vì sao viêm đường hô hấp rất dễ làm trẻ mệt mỏi kéo dài? Có cách phòng ngừa?

Bác sĩ Đặng Thị Hồng Như: Khi trẻ bị nhiễm vi rút ở đường hô hấp trên (mũi, họng) hoặc hô hấp dưới (phế quản, tiểu phế quản) thì phổi và đường thở chịu ảnh hưởng, gây tắc nghẽn, tiết nhiều đàm, trẻ khò khè, thở nhanh hơn, ngủ không ngon. Tình trạng này kéo dài sẽ làm trẻ ăn uống kém vì mệt, nghẹt mũi, ho nhiều, thiếu ngủ, dẫn tới thiếu năng lượng, làm hệ miễn dịch suy yếu, phục hồi chậm.

Nếu có viêm phổi thì thể trạng trẻ tổn thương hơn, hồi phục lâu hơn. Việc tái nhiễm, hoặc nhiễm nhiều loại vi rút liên tiếp, cũng khiến trẻ mệt mỏi mãi không hết, hoặc chưa hết bệnh này lại thêm bệnh mới.

Cách phòng ngừa viêm đường hô hấp cho trẻ

Bác sĩ Đặng Thị Hồng Như tư vấn các phương pháp phòng ngừa cho trẻ.

Một trong những cách phòng ngừa hiệu quả nhất là cho trẻ tiêm chủng các vắc xin phòng bệnh hô hấp (chẳng hạn cúm, phế cầu…). Những ngày đầu năm chính là thời điểm phù hợp để chuẩn bị cho trẻ sức đề kháng, bảo vệ hệ hô hấp của bé vững vàng hơn ngay từ những tháng đầu năm.

Giữ vệ sinh đường thở: rửa tay thường xuyên, tránh cho tay, đồ chơi vào miệng; khi trẻ ho,sổ mũi thì che miệng; giữ nhà cửa thoáng khí, sạch sẽ, tránh khói thuốc.

Giữ ẩm môi trường: không để phòng quá khô, đặc biệt khi dùng điều hòa, máy sưởi.

Cho trẻ ngủ đủ, ăn đủ, vận động phù hợp – giúp tăng cường hệ miễn dịch và phục hồi tốt hơn.

Khi trẻ bắt đầu có triệu chứng (mũi chảy, ho, khò khè) thì quan sát và xử lý sớm: vệ sinh mũi họng, hút mũi nếu cần, giữ trẻ uống đủ nước. Tránh để trẻ tiếp xúc với người đang mắc bệnh hô hấp nếu có thể.

