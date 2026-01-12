Thoát cảnh xe lăn sau nửa năm nhờ điều trị thành công viêm khớp dạng thấp nặng

(VTC News) -

Viêm khớp dạng thấp - sưng đau nhiều khớp đối xứng, nguy cơ biến dạng khớp, mất vận động

Trước đó, ông Nguyễn Bá Miền xuất hiện đau khớp gối trong một lần đi bộ tập thể dục. Ban đầu, ông chỉ nghĩ đau nhức thông thường do thời tiết, nhưng cơn đau ngày càng xuất hiện ở nhiều khớp đối xứng: khớp bàn - ngón tay, khớp cổ tay, khuỷu tay, vai và gối hai bên… khiến việc đi lại và sinh hoạt của ông vô cùng khó khăn. Tay không thể cầm nắm, chân gần như không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân, thậm chí phải cần sự hỗ trợ của xe lăn.

Ông Miền phải sống chung với xe lăn suốt nửa năm trời.

Trong suốt 6 tháng, ông Miền đã đi thăm khám và điều trị ở nhiều cơ sở y tế, nhưng tình trạng không cải thiện. Cơn đau kéo dài, dai dẳng khiến ông rơi vào trạng thái mệt mỏi, suy sụp tinh thần, ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức khỏe và cuộc sống.

Khi tới khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc thăm khám, bệnh nhân Miền đã vô cùng bất ngờ khi được chẩn đoán mắc viêm khớp dạng thấp với đầy đủ các biểu hiện điển hình: cứng khớp buổi sáng, sưng đau nhiều khớp đối xứng. Đây là bệnh tự miễn, mạn tính, xảy ra do hệ miễn dịch bị rối loạn, tự tấn công màng hoạt dịch khớp, gây viêm, sưng đau và cứng ở nhiều khớp đối xứng.

Tình trạng sưng đau xuất hiện ở nhiều khớp đối xứng.

“Bệnh nhân vào viện trong tình trạng bệnh tiến triển mạnh: chỉ số viêm cao, sưng đau nhiều khớp, cứng khớp kéo dài… khiến bệnh nhân gần như mất vận động. Bệnh Viêm khớp dạng thấp nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây phá hủy, biến dạng khớp, thậm chí tàn phế và có thể gây tổn thương các cơ quan khác” - ThS.BSNT Dương Thị Giang, Khoa Cơ xương khớp, BVĐK Hồng Ngọc - bác sĩ trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân Miền cho biết.

Điều trị theo phác đồ chuẩn châu Âu, người đàn ông đi lại được sau nửa năm ngồi xe lăn

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân Miền được chỉ định điều trị bằng thuốc theo phác đồ của Hiệp hội Thấp khớp học châu Âu nhằm kiểm soát đợt tiến triển của bệnh và kết hợp với vật lý trị liệu để tránh biến chứng cứng khớp, dính khớp sau này.

“Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, vì vậy, chúng tôi xây dựng phác đồ điều trị đảm bảo mục tiêu: giảm nhanh triệu chứng viêm, sưng đau khớp, cải thiện khả năng vận động cho bệnh nhân, tránh ảnh hưởng đến bệnh lý nền và ngăn chặn nguy cơ biến chứng trên khớp và các cơ quan khác (tim mạch, hô hấp, huyết học…). Đồng thời, điều chỉnh phác đồ theo từng giai đoạn để kiểm soát bệnh ổn định” - ThS.BSNT Dương Thị Giang cho biết.

Nhờ đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, tình trạng sưng đau khớp của ông Miền giảm rõ rệt, có thể xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà, tái khám định kỳ mỗi tháng. Sau 3 tháng điều trị, chỉ số viêm trong máu của bệnh nhân về bình thường, các khớp hết sưng đau, ông Miền có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường và san sẻ nhiều công việc trong gia đình.

Ông Miền chia sẻ trong niềm vui: “Tôi may mắn đến thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc, gặp bác sĩ Giang và biết được đúng bệnh để điều trị. Trước kia, từ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến đi lại tôi đều phải có người hỗ trợ. Giờ tôi tự làm được hết, bỏ nạng, bỏ xe lăn, đi lại bình thường, cả nhà ai cũng mừng. Thật sự cảm ơn bác sĩ Giang, cảm ơn Bệnh viện”.

Bệnh nhân cùng người thân gửi lời cảm ơn bác sĩ và BVĐK Hồng Ngọc.

Theo ThS.BSNT Dương Thị Giang, viêm khớp dạng thấp là bệnh mạn tính, cần điều trị và theo dõi suốt đời để kiểm soát bệnh. Vì vậy, bệnh nhân vẫn cần duy trì điều trị thuốc và tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh những đợt bệnh tiến triển làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trường hợp của ông Nguyễn Bá Miền là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc chẩn đoán đúng - điều trị kịp thời - theo dõi sát sao, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ tàn phế và trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Người bệnh nếu có các triệu chứng sưng đau nhiều khớp không rõ nguyên nhân, cứng khớp buổi sáng… cần đến thăm khám ngay tại Chuyên khoa Cơ xương khớp để có hướng điều trị phù hợp và kịp thời.