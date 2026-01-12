Những mẫu bàn ăn tròn được ưa chuộng 2026

(VTC News) -

Những năm gần đây, xu hướng thiết kế nội thất gia đình ngày càng chú trọng đến sự hài hòa, linh hoạt và tối ưu không gian sống. Trong số đó, bàn ăn tròn nổi lên như một trong những lựa chọn ưu việt, không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn phù hợp với phong cách sống hiện đại.

Ưu điểm của bàn ăn tròn

Bàn ăn tròn được ưa chuộng bởi có nhiều ưu điểm khi sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Tối ưu không gian

Khác với bàn ăn chữ nhật hay vuông có các góc cạnh chiếm diện tích, bàn tròn tạo cảm giác rộng rãi hơn trong không gian hẹp. Đặc biệt với các căn hộ chung cư mini, phòng ăn liên thông phòng khách hay bếp nhỏ, bàn tròn giúp tránh những "góc chết", dễ dàng di chuyển xung quanh.

An toàn khi sử dụng

Bàn tròn giúp giảm nguy cơ va chạm, chấn thương do góc cạnh sắc nhọn, mang lại sự an tâm khi trẻ vui chơi, sinh hoạt xung quanh khu vực bếp – ăn.

Gắn kết thành viên

Bàn ăn tròn mang tính biểu tượng của sự quây quần, hòa hợp. Khi ngồi quanh bàn, mọi người đều có thể nhìn thấy nhau một cách dễ dàng. Điều này tạo nên không gian ăn uống ấm cúng, thúc đẩy giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình – một yếu tố rất được trân trọng trong các gia đình hiện đại.

Linh hoạt trong bài trí

Bàn ăn tròn dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất: từ hiện đại, tối giản cho đến cổ điển, tân cổ điển. Mặt khác, bàn tròn cũng dễ dàng kết hợp với các loại ghế đa dạng về kiểu dáng, từ ghế bọc nệm êm ái đến ghế gỗ thanh lịch.

Những mẫu bàn ăn tròn được ưa chuộng năm 2026

Năm 2026 chứng kiến sự lên ngôi của nhiều mẫu bàn ăn tròn với thiết kế đa dạng, phù hợp với từng phong cách sống.

Bàn ăn tròn mặt gỗ tự nhiên

(Ảnh: Noithathoanggia)

Bàn ăn tròn làm từ gỗ tự nhiên (như sồi, óc chó) là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Với vân gỗ độc đáo, độ bền cao, loại bàn này mang đến cảm giác gần gũi, sang trọng và vượt thời gian.

Mặt bàn gỗ tự nhiên ít bám bẩn, dễ bảo quản nếu được xử lý bề mặt tốt.

Bàn tròn với mặt đá

(Ảnh: Hometalk)

Bàn tròn mặt đá marble là lựa chọn lý tưởng cho gia chủ muốn không gian ăn uống đậm dấu ấn hiện đại.

Đá marble tự nhiên với đường vân tinh tế tạo cảm giác cao cấp, phù hợp với phong cách nội thất sang trọng, biệt thự, căn hộ cao cấp.

Bàn ăn tròn xoay

(Ảnh: Hometalk)

Bàn ăn tròn xoay cho phép mặt bàn xoay quanh trục trung tâm, tạo sự linh hoạt, thuận tiện trong việc dùng bữa ăn. Bàn ăn tròn xoay thường thiết kế hiện đại, mặt bàn bằng gỗ hoặc kính.

Bàn ăn tròn mặt kính

(Ảnh: Noithatman hhe)

Bàn tròn mặt kính là lựa chọn lý tưởng cho không gian nhỏ hoặc phong cách tối giản. Mặt kính trong suốt giúp tạo cảm giác không gian rộng hơn, dễ dàng phối với ghế nhiều phong cách. Để đảm bảo độ bền, nên chọn kính cường lực dày và dễ vệ sinh.

Bàn ăn tròn gấp gọn

(Ảnh: Noithatman hhe)

Mẫu bàn ăn tròn gỗ công nghiệp gấp gọn là lựa chọn lý tưởng cho các căn hộ hiện đại có diện tích vừa và nhỏ. Thiết kế thông minh cho phép mặt bàn dễ dàng gập lại khi không sử dụng, giúp tiết kiệm không gian tối đa và tạo sự thông thoáng cho khu vực bếp – ăn.

Chất liệu gỗ công nghiệp được xử lý bề mặt chống ẩm, chống trầy xước nhẹ, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa có giá thành hợp lý.