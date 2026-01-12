Nhảy núi 305m không kịp mở dù, huyền thoại 'người bay' tử vong

(VTC News) -

Cộng đồng thể thao mạo hiểm bàng hoàng khi Brendan Weinstein, 32 tuổi, một trong những phi công wingsuit (bay lượn bằng áo cánh) giỏi nhất thế giới, tử nạn vào thứ Hai tuần trước (5/1). Anh lao từ độ cao khoảng 305m trên núi Table (Nam Phi) với tốc độ 193 km/h, không kịp bung dù và đâm vào tảng đá lớn ở hẻm Platteklip.

Weinstein, đến từ Utah (Mỹ), có vợ là Kivia Martins và con trai Eiger, thực hiện chuyến bay một mình. Anh là chuyên gia hàng đầu với hơn 1.600 chuyến bay wingsuit, 800 lần nhảy BASE (nhảy dù từ vị trí cố định) và 1.000 lần nhảy dù, từng được GoPro, Red Bull ghi hình.

Brendan Weinstein qua đời ở tuổi 32

Nhảy BASE là môn thể thao nguy hiểm, trong đó người tham gia nhảy từ các công trình hoặc địa hình cao rồi bung dù để hạ cánh an toàn. Còn Wingsuit là môn thể thao nguy hiểm hơn nhiều, được đánh giá là một trong các môn thể thao mạo hiểm nhất thế giới.

Đây là môn nhảy dù sử dụng bộ đồ đặc biệt có màng vải căng giữa tay, hông và chân để tăng diện tích cơ thể, tạo lực nâng và cho phép người nhảy lướt trong không khí thay vì rơi tự do. Wingsuit hiện đại ra đời cuối thập niên 1990, mô phỏng cánh máy bay và có thể giúp điều hướng nhờ màng giữa hai chân như đuôi. Chuyến bay wingsuit kết thúc bằng việc mở dù, nên có thể thực hiện từ máy bay hoặc các như vách đá hay đỉnh núi cao.

Wingsuit là một trong những môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới

Theo Daily Mail, Weinstein có thể đã đi cáp treo lên đỉnh núi, giấu dù và bộ wingsuit bởi nếu nhân viên phát hiện ra, anh sẽ bị ngăn lại theo quy định về an toàn. Weinstein đi bộ khoảng 15 phút đến một điểm từng được dùng để bay wingsuit và mặc thiết bị trước khi lao xuống từ mép núi vào khoảng 9 giờ sáng.

Hàng chục người đi bộ, bao gồm du khách Anh và Mỹ, nghe tiếng hét từ trên cao và chứng kiến Weinstein đập vào đá. Nơi xảy ra vụ tai nạn ngoài khu vực đường mòn. Weinstein bị thương nặng được tìm thấy vào khoảng 10 giờ sáng và được trực thăng đưa từ núi Table xuống xe cứu thương.

Trực thăng được huy động để tìm kiếm Weinstein

Cái chết của Weinstein là trường hợp thứ ba tại Nam Phi và thứ 147 trong danh sách BASE Fatal List từ 1983. Cựu vận động viên nhảy dù Nam Phi Jeff Ayliffe cho biết Weinstein đã không tham khảo các VĐV địa phương khi thực hiện cú nhảy mạo hiểm.

Ông Ayliffe nói: "Weinstein ấy không liên lạc với cộng đồng BASE jumping địa phương để nói về điểm xuất phát này, mặc dù điểm này từng được nhảy thành công nhiều lần. Đây là một cú nhảy rất kỹ thuật, nhưng có hậu quả rất đáng buồn”.

Người phát ngôn cảnh sát Nam Phi, Constable Ndakhe Gwala, cho biết: "Một người đàn ông tử vong sau khi nhảy từ đỉnh núi Table. Anh ấy sẽ phải được xác định bằng ADN vì các vết thương trên mặt quá nghiêm trọng”.

Người phát ngôn đội cứu hộ Wilderness Search & Rescue cho biết cuộc tìm kiếm bao gồm nhiều đội đất liền và trực thăng. Ông nói: "Chúng tôi tìm thấy Weinstein trước 10 giờ sáng nhưng thật tiếc là anh đã tử vong, việc cứu hộ được xử lý cẩn thận và nhạy cảm. Nhảy từ núi Table là bất hợp pháp và cực kỳ nguy hiểm, không chỉ với người nhảy mà còn với hàng trăm du khách đi bộ dưới đường mòn”.

Weinstein bắt đầu nhảy dù năm 2010 khi còn là thiếu niên và năm 2015 thành lập công ty BaseBeta hỗ trợ những người quan tâm môn thể thao này. Năm 2016, Weinstein được công nhận về khả năng bay mạo hiểm trên địa hình khó và là ngôi sao của World Wing Suit League. Weinstein từng bay ở Mỹ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và dãy Alps Thụy Sĩ nhưng vận may chấm dứt khi lao anh mình từ núi Table.