Dự báo thời tiết ngày 12/1: Hà Nội tăng nhiệt, TP.HCM lạnh nhất 20°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/1/2026

Ngày 12/1, không khí lạnh suy yếu dần, toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt nhẹ, trời còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14°C. Vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 8-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác làm giảm tầm nhìn, đặc biệt khu vực vùng núi. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Ban ngày trời nắng hanh, độ ẩm trong không khí thấp, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 21-24°C.

Ngày 12/1, Hà Nội còn rét về đêm và sáng sớm. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 11-13°C, ban ngày trời nắng, nhiệt độ tăng hơn 10°C, cao nhất 22-24°C.

Các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai duy trì hình thái thời tiết mưa rào vài nơi. Trong đó, phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa vài nơi, tập trung chủ yếu vào ban đêm, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ tại TP.HCM cũng tăng nhẹ, trời lạnh vào đêm với nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/1/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, vùng núi 8-10°C, có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.