Kết quả Man Utd vs Brighton, vòng 3 FA Cup mới nhất

(VTC News) -

Man Utd 1-2 Brighton 12' Gruda 64' Welbeck Sesko 85'

Trận Man Utd đấu với Brighton diễn ra lúc 23h30 ngày 11/1 thuộc vòng 3 FA Cup. Dù chơi trên sân nhà, "Quỷ đỏ" tiếp tục gây thất vọng khi để đối thủ đánh bại với tỷ số 1-2 và bị loại khỏi giải đấu.

Huấn luyện viên Darren Fletcher tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, Man Utd không còn tấn công hiệu quả như ở trận hòa Burnley 2-2 cuối tuần trước.

Trong hiệp 1, "Quỷ đỏ" kiểm soát bóng 67% nhưng không tạo ra sức ép đáng kể lên hàng thủ đối phương. Man Utd tung ra 12 cú sút nhưng hầu hết không làm khó được thủ môn của Brighton.

Man Utd chật vật trước Brighton. (Ảnh: Reuters)

Ngược lại, đội khách lại cho thấy sự hiệu quả rõ ràng chỉ với 3 lần sút trúng đích. Brajan Gruda ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 12.

Thế trận không thay đổi nhiều trong hiệp 2. Man Utd tiếp tục chật vật trong khi Brighton chỉ có thêm một cú sút trúng đích nhưng vẫn ghi bàn. Danny Welbeck sút tung lưới đội bóng cũ ở phút 64.

Nỗ lực của "Quỷ đỏ" chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số ở cuối trận. Benjamin Sesko ghi bàn thứ 3 kể từ khi huấn luyện viên Ruben Amorim bị sa thải.

Man Utd thua Brighton 1-2 ngay trên sân nhà và bị loại khỏi FA Cup. Trên lý thuyết, đội chủ sân Old Trafford chỉ còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở 1 đấu trường là Ngoại Hạng Anh.

Đội hình Man Utd vs Brighton

Man Utd: Senne Lammens (31), Diogo Dalot (2), Lisandro Martinez (6), Mason Mount (7), Matheus Cunha (10), Patrick Dorgu (13), Leny Yoro (15), Manuel Ugarte (25), Benjamin Sesko (30), Kobbie Mainoo (37).

Brighton: Jason Steele (23), Brajan Gruda (8), Georginio Rutter (10), Jack Hinshelwood (13), Danny Welbeck (18), Olivier Boscagli (21), Ferdi Kadioglu (24), Diego Gomez (25), Pascal Gross (30), Joel Veltman (34), Diego Coppola (42).

Thông tin Man Utd và Brighton

Man Utd thua 3, thắng 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Brighton. Trong cuộc đối đầu giữa 2 đội ở lượt đi giải Ngoại Hạng Anh mùa này, "Quỷ đỏ" giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Sau Bruno Fernandes, Man Utd tiếp tục đón Kobbie Mainoo trở lại. Harry Maguire bình phục nhưng chưa đủ thể trạng để ra sân ngay. "Quỷ đỏ" chỉ còn 1 ca chấn thương là Matthijs de Ligt (lưng), trong khi Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui vẫn vắng mặt do bận phục vụ đội tuyển quốc gia.

Brighton cũng nhận tin vui về lực lượng. Cả Joel Veltman và Charalampos Kostoulas - nghỉ trận gặp Man City do chấn thương - kịp bình phục cho trận đấu với Man Utd. Yankuba Minteh (chấn thương bắp đùi) nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt.

Những trường hợp chấn thương khác là Mats Wieffer (ngón chân), Solly March (đầu gối), Adam Webster (đầu gối) và Stefanos Tzimas (đầu gối) vẫn chưa thể thi đấu cho Brighton. Carlos Baleba thi đấu cho đội tuyển quốc gia chưa trở lại.