'Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được những thắng lợi vĩ đại'

"Chính phủ, các đảng phái chính trị và người dân Sri Lanka luôn ghi nhớ bản lĩnh và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước 8 thập kỷ qua. Và giờ đây, Sri Lanka cũng đang nghiên cứu và thảo luận kỹ lưỡng mô hình phát triển của Việt Nam để có thể ứng dụng trong điều kiện Sri Lanka".

Đây là nhấn mạnh của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka G. Weerasinghe trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài TNVN trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Sri Lanka G. Weerasinghe phát biểu tại Hội thảo Quốc tế Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka ở thủ đô Colombo tháng 6/2025.

- Hơn 8 thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước và Nhân dân vượt qua các cuộc chiến tranh, giành lại độc lập dân tộc, và thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cho đến ngày nay. Vậy điều gì làm nên thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa đất nước đi lên, thưa ông?

Cảm ơn vì đã cho tôi dịp này để thảo luận về Việt Nam ngay trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước hết, tôi xin gửi lời chào hữu nghị của Đảng Cộng sản Sri Lanka, và cá nhân tôi, nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV mà theo tôi, sẽ là một sự kiện rất quan trọng.

Nói về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm qua, tôi muốn nói sơ lược một chút về giai đoạn trước năm 1945. Chúng ta biết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức cách mạng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống lại chủ nghĩa đế quốc, thực dân và các thế lực khác, đỉnh điểm là những thành tựu đạt được năm 1945.

Ngay cả trước năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò rất lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Tuyên ngôn Độc lập được công bố năm 1945, nhưng ngay cả sau đó, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vẫn tiếp tục dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1945 đến năm 1975 - thêm 30 năm nữa.

Giai đoạn này bao gồm các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Từ năm 1946 đến năm 1954, đó là cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp và giai đoạn tiếp theo từ năm 1954 đến năm 1975 là chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ.

Cuối cùng, đến năm 1975, Việt Nam đã đánh bại các thế lực đế quốc hùng mạnh này, thống nhất đất nước và giành độc lập cho toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 30/4/1975.

Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã và đang xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua công cuộc đổi mới và cải cách.

Chúng ta có thể tổng kết những thành tựu của toàn bộ giai đoạn này gồm giành được độc lập và thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986, đạt được tăng trưởng kinh tế ngoạn mục trong nhiều thập kỷ, và không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta có thể thấy rõ sự phát triển của đất nước trong 80 năm qua.

Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam với sự lãnh đạo của mình, đã giúp đất nước đạt được tất cả những thắng lợi vĩ đại này trong tám thập kỷ qua.

- Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm lãnh đạo đất nước vươn với mục tiêu trở thành một quốc gia công nghiệp hóa và hiện đại vào năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm độc lập. Ông nghĩ sao về tính khả thi của mục tiêu này?

Chúng tôi theo dõi sát sao những diễn biến ở Việt Nam và nhận thức được các mục tiêu vào thời điểm kỷ niệm 100 năm của đất nước. Có mục tiêu vào năm 2030, đánh dấu 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, và mục tiêu vào năm 2045, đánh dấu 100 năm độc lập dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và anh hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang hướng tới mục tiêu trở thành một quốc gia hiện đại, phát triển và công nghiệp hóa vào năm 2045. Tôi nghĩ bối cảnh trong nước và quốc tế sẽ đang hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu này.

Về mặt trong nước, lợi thế lớn đầu tiên là sự ổn định chính trị, với Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu hệ thống. Ổn định chính trị là yếu tố then chốt để đạt được bất kỳ kế hoạch phát triển nào. Từ góc độ này, mục tiêu kỷ niệm 100 năm vào năm 2045 được hỗ trợ rất tốt.

Ổn định xã hội là một yếu tố quan trọng khác. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ổn định xã hội đã được duy trì, và nếu không có cả ổn định chính trị và xã hội, không quốc gia nào có thể tiến bộ trên con đường phát triển.

Ngoài ra, môi trường kinh tế hiện tại ở Việt Nam rất thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng. Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới, và nền tảng cho điều này đã được đặt ra. Hiện nay, khu vực công nghiệp chiếm khoảng 38% nền kinh tế, nông nghiệp khoảng 11%, có nghĩa là gần 50% nền kinh tế dựa trên sản xuất. Khu vực dịch vụ chiếm hơn 40%. Trong 5 năm qua, tăng trưởng GDP trung bình đạt trên 6%.

Những con số này cho thấy Việt Nam có những điều kiện nền tảng cần thiết để đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn. Từng bước một, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, và từ đó tiếp tục hướng tới mục tiêu năm 2045. Đây là những lợi thế quan trọng trong nước.

Về mặt quốc tế, châu Á đã trở thành trung tâm của nền kinh tế toàn cầu, và Đông Á là khu vực tăng trưởng nhanh nhất. Việt Nam hội nhập tốt vào khu vực năng động này trong khi vẫn duy trì mối quan hệ cùng có lợi với phần còn lại của thế giới. Điều này mang lại những lợi thế quốc tế đáng kể trong việc đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, cũng có những thách thức. Trên bình diện quốc tế, trong khi sự tăng trưởng của châu Á là một lợi thế lớn, tình hình toàn cầu lại khó lường và bất ổn. Điều kiện quốc tế hòa bình là rất quan trọng đối với thị trường, chuỗi cung ứng và thương mại song phương, nhưng những điều này không tự nhiên được đảm bảo. Những thay đổi đột ngột có thể xảy ra chỉ sau một đêm.

Sự bất ổn này đặt ra những thách thức, nhưng những thách thức cũng đòi hỏi sự tham gia và quản lý chủ động. Việt Nam phải tích cực đóng góp vào việc giải quyết và ứng phó với những bất ổn toàn cầu này.

- Đã 50 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao, và chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trong hợp tác giữa hai nước và hai đảng - Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Sri Lanka. Trong giai đoạn mới, ông đề xuất những biện pháp nào để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai đảng?

Quan hệ Việt Nam – Sri Lanka đang có một môi trường rất thuận lợi để phát triển hơn nữa – về kinh tế, xã hội và chính trị. Ngoài ra, còn có những mối liên hệ lịch sử hỗ trợ cho mối quan hệ này. Quan hệ giữa nhân dân hai nước đặc biệt quan trọng. Sri Lanka là một quốc gia chủ yếu theo đạo Phật, và Việt Nam cũng có một cộng đồng Phật giáo lớn. Tăng cường giao lưu văn hóa và tôn giáo có thể tạo ra một môi trường rất thuận lợi cho mối quan hệ sâu sắc hơn.

Những mối liên hệ văn hóa này có thể không phải là yếu tố trung tâm của quan hệ song phương, nhưng chúng tạo ra một nền tảng vững chắc. Dựa trên nền tảng này, các chính phủ đều có thể được khuyến khích thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn.

Đây là thời điểm thích hợp để tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế song phương. Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và đang tìm kiếm thị trường và cơ hội đầu tư. Mặc dù, Sri Lanka đang đối mặt với những thách thức kinh tế hiện tại, vẫn hoan nghênh đầu tư và tìm kiếm thị trường mới. Điều này tạo ra một tình huống cùng có lợi.

Về mặt chính trị, tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng các đảng phái ở Sri Lanka - cánh tả, tiến bộ, bảo thủ, và thậm chí cả cánh hữu - đều đang nghiên cứu và thảo luận kỹ lưỡng về mô hình phát triển của Việt Nam. Có sự quan tâm mạnh mẽ đến việc tìm hiểu và hợp tác với Việt Nam.

Về quan hệ giữa hai đảng, tôi rất vui mừng nhận thấy sự tăng cường quan hệ hữu nghị trong những năm gần đây, cụ thể là 3 đoàn thăm viếng cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây, với những cuộc thảo luận sâu rộng về việc tăng cường quan hệ giữa hai đảng. Các bước đi thiết thực đã được thực hiện theo hướng này.

Tôi cũng có cơ hội đến thăm Việt Nam gần nhất và tận mắt chứng kiến ​​sự phát triển của đất nước, những thành phố sôi động và di sản lịch sử phong phú. Đảng Cộng sản Sri Lanka hoàn toàn cam kết tăng cường quan hệ hữu nghị song phương. Và tôi tin tưởng rằng những mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố trong tương lai.

- Vâng, xin cảm ơn ông Weerasinghe về cuộc phỏng vấn!