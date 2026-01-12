Giá xăng dầu hôm nay 12/1: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới ổn định phiên đầu tuần khi căng thẳng địa chính trị đang là mối lo ngại với thị trường dầu mỏ.

Theo nhận định của các chuyên gia, sự bất ổn dân sự tại Iran, cùng lo ngại xung đột Nga - Ukraine lan rộng ảnh hưởng tới xuất khẩu dầu của Nga, đã làm gia tăng mối quan ngại về nguồn cung.

Tuy nhiên, trong tuần qua, giá dầu thế giới liên tục biến động. Theo đó, giá dầu Brent và WTI liên tục tăng giảm đan xen, phản ánh cả rủi ro địa chính trị lẫn áp lực dư cung. Các quốc gia sản xuất lớn duy trì sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu chưa hồi phục mạnh, khiến lượng tiêu thụ chỉ cải thiện nhẹ.

Bất ổn tại Iran, Venezuela hay các đợt tấn công hạ tầng năng lượng tại Ukraine từng đẩy giá dầu lên, nhưng các đợt phục hồi thường ngắn hạn do dư cung vẫn hiện hữu. Morgan Stanley báo cáo nhu cầu dầu toàn cầu năm ngoái chỉ tăng khoảng 900.000 thùng/ngày, thấp hơn mức trung bình lịch sử 1,2 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định phiên đầu tuần. (Ảnh minh hoạ).

Tuyên bố của Mỹ về việc các công ty dầu khí sẵn sàng đầu tư trở lại Venezuela phần nào hạ nhiệt tâm lý lo ngại gián đoạn nguồn cung. Chuyên gia Tamas Varga (PVM Oil) nhận định nguồn cung dầu năm 2026 vẫn đủ đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngay cả khi OPEC tăng sản lượng.

Tại châu Á, tồn kho dầu toàn cầu vẫn tăng, dự báo sẽ tiếp tục kìm hãm các đợt tăng giá mạnh. Thị trường dầu hiện ở trạng thái “giằng co kỹ thuật”, giá khó giảm sâu nhưng cũng thiếu động lực hình thành xu hướng tăng bền vững, chi phối diễn biến giá xăng dầu trong nước.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 8/1 - kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026 - giá xăng E5 RON92 giảm 205 đồng/lít, không cao hơn 18.233 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 357 đồng/lít, không cao hơn 18.560 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 17.061 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 135 đồng/lít, không cao hơn 17.559 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut tăng 58 đồng/kg, không cao hơn 13.403 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.