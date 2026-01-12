+
++
Siêu sân bay Long Thành 'thần tốc' về đích trước tháng 6/2026
(VTC News) -
Nhà ga sân bay Long Thành đang dần thành hình, các hạng mục thiết bị như thang cuốn, thang máy gấp rút lắp đặt để kịp hoàn thành trước tháng 6/2026.
Đăng Khoa
