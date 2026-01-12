Đóng

Siêu sân bay Long Thành 'thần tốc' về đích trước tháng 6/2026

Nhà ga sân bay Long Thành đang dần thành hình, các hạng mục thiết bị như thang cuốn, thang máy gấp rút lắp đặt để kịp hoàn thành trước tháng 6/2026.

Đăng Khoa
