Mẹo pha tinh bột nghệ với mật ong giúp 'đánh bay' mỡ thừa hiệu quả

(VTC News) -

Từ lâu, nghệ và mật ong là những nguyên liệu không thể thiếu trong gian bếp của mọi gia đình. Nó không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon, cả hai thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nghệ và mật ong không chỉ tạo nên hương vị dễ uống mà còn mang lại lợi ích (Ảnh: Getty Images)

Lợi ích của nghệ

Giảm viêm

Sức mạnh kháng viêm vượt trội của nghệ nằm ở hoạt chất Curcumin. Không chỉ giúp ức chế các enzyme gây viêm để xoa dịu cơn đau khớp, curcumin còn là “cứu cánh” cho làn da mụn và hỗ trợ chữa lành vết thương thần tốc. Đặc biệt, đây còn là trợ thủ đắc lực giúp hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh.

Giảm cân

Curcumin là hoạt chất chính trong nghệ, tác dụng kích thích tiết dịch mật, từ đó hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Nhờ cơ chế này, nghệ thường được cho là có khả năng hỗ trợ giảm cân.

Bên cạnh đó, curcumin còn là chất chống oxy hóa mạnh, giúp ức chế tình trạng viêm trong các mô như tế bào mỡ, tuyến tụy và cơ bắp. Những tác động này có thể góp phần hạ huyết áp, giảm cholesterol, ổn định đường huyết và cải thiện các rối loạn chuyển hóa.

Cải thiện lưu lượng máu não

Thông qua cơ chế thúc đẩy giãn mạch và giảm viêm nội mạc, curcumin đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lưu lượng tuần hoàn não. Tác động này không chỉ cải thiện đáng kể các chức năng nhận thức mà còn là lá chắn hiệu quả ngăn ngừa các biến cố về mạch máu não.

Lợi ích của mật ong

Làm dịu cổ họng và kháng khuẩn

Được ví như “kháng sinh tự nhiên”, sử dụng mật ong là liệu pháp dịu nhẹ giúp bạn quên đi nỗi lo đau rát họng hay những cơn ho kéo dài. Nhờ khả năng bao phủ niêm mạc kết hợp cùng hoạt tính kháng khuẩn mạnh mẽ, mật ong không chỉ làm dịu tình trạng khàn tiếng mà còn bảo vệ cổ họng khỏi sự tấn công của vi khuẩn.

Giúp ngủ ngon

Mật ong chứa axit amin tryptophan, khi được hấp thu vào não sẽ chuyển hóa thành serotonin, rồi tiếp tục tạo ra melatonin – hormone có vai trò điều hòa giấc ngủ, giúp cơ thể dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Ngoài các tác dụng bên trên, mật ong còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hoá và sức khoẻ tim mạch.

Cách pha tinh bột nghệ với mật ong giúp giảm cân hiệu quả

Nguyên liệu gồm có: 1 thìa cà phê tinh bột nghệ nguyên chất và 1 thìa mật ong nguyên chất.

Pha với nước ấm: Đổ khoảng 150 ml nước ấm (không quá nóng để tránh làm mất dưỡng chất của mật ong) rồi khuấy đều hỗn hợp.

Thời điểm sử dụng: Nên uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc trước bữa ăn 30 phút để tăng hiệu quả kiểm soát cảm giác đói.