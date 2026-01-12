Trí Dương Group giới thiệu dự án The Sensia tại TP Vinh

(VTC News) -

“Chạm The Sensia”

Chiều 10/1/2026, tại khách sạn Sheraton Vinh (đường Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An), sự kiện giới thiệu dự án The Sensia được tổ chức như một hành trình trải nghiệm, nơi thông tin dự án được giới thiệu bằng cảm xúc, không gian và nhịp dẫn dàn dựng có chủ đích.

Thông qua chuỗi điểm chạm tinh tế, khách mời từng bước cảm nhận chiều sâu của dự án, từ câu chuyện hình thành đến tầm nhìn phát triển trong tương lai.

Chủ đầu tư Trí Dương Group vinh danh các đối tác đồng hành.

Theo ban tổ chức, “chạm” vừa là khoảnh khắc dự án chính thức ra mắt thị trường, vừa là sự đồng cảm với khát vọng an cư, lập nghiệp và vươn lên của người Nghệ trong bối cảnh đô thị đang chuyển mình.

Chương trình được dẫn dắt qua ba chương mang tính ẩn dụ, tái hiện hành trình khởi sinh và vận động của một đô thị mới. Từ nhịp điệu thiên nhiên đến nhịp sống đô thị hiện đại, The Sensia được giới thiệu như một không gian sống có tiết tấu riêng, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc địa phương và tư duy kiến tạo đương đại.

Ông Jun Kato, Giám đốc Ban Thiết kế & Quy hoạch Công ty TNHH Nikken Sekkei Việt Nam và đại diện Chủ đầu tư Trí Dương Group.

Đại diện Công ty TNHH Nikken Sekkei Việt Nam, ông Jun Kato, Giám đốc Ban Thiết kế & Quy hoạch cho biết: "Nikken Sekkei vinh dự được đồng hành với Trí Dương Group trong dự án The Sensia.

Bắt đầu từ giữa tháng 7/2024, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, trực tiếp đến Vinh để cùng Chủ đầu tư từ nghiên cứu hiện trạng khu đất và đến phát triển ý tưởng thiết kế, trải qua nhiều thách thức nhưng cũng đầy cảm hứng.

Trên nền tảng đó, chúng tôi đã hình thành chiến lược thiết kế cho dự án dựa trên ba nguyên tắc định hướng cốt lõi: linh hoạt trong một ngôn ngữ kiến trúc thống nhất, thu hút chuyên gia và nhân tài trẻ, đồng thời tạo trải nghiệm khí hậu bốn mùa.

Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi tầm nhìn Thành phố Vinh – Di sản mới và kiến trúc hiện đại Nhật Bản giàu tính linh hoạt đã được hiện thực hóa, góp phần nâng tầm chất lượng sống và thiết lập chuẩn mực mới cho nhà ở cao cấp tại địa phương".

"Chúng tôi tin rằng, một sản phẩm chỉ thật sự có ý nghĩa khi mang lại giá trị thực cho khách hàng. Với Trí Dương Group, việc tiên phong ứng dụng mô hình Walkable Urbanism - đô thị đi bộ, tại bán đảo thuận nhiên không nhằm tạo hiệu ứng truyền thông, mà thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn và cam kết nhất quán về chất lượng sống bền vững.

The Sensia, dự án đầu tay của chúng tôi, được xem là bước khởi đầu mang tính nền tảng, đặt chuẩn mực cho chuỗi dự án chất lượng tiếp theo, được kiến tạo trên cơ sở hợp tác cùng các đối tác uy tín, nhằm mang đến những sản phẩm bất động sản thực chất, chỉn chu và xứng đáng với niềm tin của khách hàng”, ông Dương Hoàng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trí Dương, chia sẻ.

Khách hàng tham dự sự kiện cho biết The Sensia tạo được ấn tượng nhờ cách tiếp cận khác biệt, từ định vị không gian sống, quy hoạch đến giá trị cốt lõi, giúp khách hàng có cơ sở để đưa ra quyết định an cư hoặc đầu tư dài hạn.

The Sensia và những giá trị tạo nên sức hút

The Sensia được phát triển trên quỹ đất hơn 20ha, cung cấp 319 biệt thự, shophouse, liền kề tại khu vực trung tâm TP Vinh (cũ). Dự án nổi bật với địa thế bán đảo tự nhiên, được bao bọc bởi sông Rào Máng và sông Vinh, hình thành thế “nước ôm vòng” hiếm có, mang lại giá trị cảnh quan và không gian sống biệt lập giữa nội đô.

Từ dự án, cư dân The Sensia có thể kết nối nhanh chóng đến các trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ trọng điểm của thành phố. Lợi thế vừa cận trung tâm, vừa giữ được sự riêng tư ven sông giúp The Sensia đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư chất lượng cao và đầu tư dài hạn, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp.

Không chỉ nổi bật về vị trí, các yếu tố kiến trúc và cảnh quan The Sensia được “may đo” phù hợp với nhịp sống và thói quen sinh hoạt của người Nghệ, đồng thời khéo léo lồng ghép các giá trị văn hóa bản địa vào từng không gian, tạo nên bản sắc riêng cho khu đô thị.

The Sensia đô thị được phát triển bài bản, tạo sức hút ngay từ lần ra mắt.

Hoàn thiện chuẩn sống này là hệ thống bốn tổ hợp tiện ích đặc quyền, được quy hoạch đồng bộ và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của đơn vị tư vấn quản lý CBRE.