Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự liên quan đến cải tạo trụ sở chính

Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu ông Powell có trình bày đầy đủ phạm vi và chi phí của dự án cải tạo trị giá 2,5 tỷ USD trong những lần xuất hiện trước Quốc hội hay không.

Theo tờ New York Times (NYT), Văn phòng Công tố Mỹ tại Quận Columbia đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở chính của ngân hàng trung ương tại Washington và việc ông có mô tả chính xác dự án này trong các phiên điều trần trước Quốc hội hay không.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một video đặc biệt được đăng tải tối 11/1, ông Powell gọi cuộc điều tra là một “cái cớ”, xuất phát từ cuộc đấu tranh kéo dài của ông với chính quyền về chính sách lãi suất. Ông cho rằng đây là hệ quả của những “mối đe dọa và áp lực liên tục” từ phía chính quyền.

“Mối đe dọa về các cáo buộc hình sự là hệ quả của việc Fed thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về những gì phục vụ lợi ích công cộng, chứ không phải theo sở thích của Tổng thống”, ông Powell nói trong một tuyên bố.

“Vấn đề đặt ra là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên bằng chứng và điều kiện kinh tế hay không, hay chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực chính trị hoặc sự đe dọa”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã đe dọa có hành động pháp lý liên quan đến dự án cải tạo này. Trong năm qua, ông Trump và các đồng minh cũng nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Powell vì không cắt giảm lãi suất theo mong muốn của tổng thống. Fed đã hạ lãi suất ba lần liên tiếp trong nửa cuối năm ngoái.

Dự án cải tạo hai tòa nhà văn phòng chính của Fed tại khu Foggy Bottom được ước tính có chi phí 2,5 tỷ USD và do chính ngân hàng trung ương tài trợ, không sử dụng tiền thuế của người dân.

Fed là cơ quan tự tài trợ và không phụ thuộc vào ngân sách do Quốc hội phân bổ để chi trả các chi phí hoạt động, bao gồm lương nhân viên, bảo trì cơ sở vật chất và dự án cải tạo hiện nay. Nguồn thu chính của Fed đến từ lãi suất trái phiếu chính phủ và các khoản phí thu từ các tổ chức tài chính.Tháng 6/2025, ông Powell nói với các thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện rằng: “Không có đá cẩm thạch mới. Không có thang máy đặc biệt. Đó đều là những thang máy cũ đã tồn tại từ lâu. Không có đài phun nước mới. Không có sân thượng vườn”.

Ông cũng cho biết không ai “muốn tiến hành một cuộc cải tạo lớn đối với một tòa nhà lịch sử trong nhiệm kỳ của mình”.

“Chúng tôi quyết định thực hiện dự án này bởi vì, thành thật mà nói, khi tôi còn là thống đốc hành chính, trước khi trở thành chủ tịch, tôi đã nhận thức rõ tòa nhà Eccles cần được cải tạo nghiêm túc đến mức nào”, ông Powell nói thêm, đồng thời cho rằng tòa nhà này “không thực sự an toàn” và không có khả năng chống thấm nước.

Dự án dự kiến hoàn thành vào mùa thu năm 2027, với các nhân viên làm việc tại Washington dự kiến sẽ bắt đầu quay trở lại làm việc trong tòa nhà vào tháng 3/2028.