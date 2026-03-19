Cận cảnh bờ biển đẹp nhất Gia Lai, nơi thực hiện siêu dự án 2.600 tỷ đồng

Cận cảnh bờ biển đẹp nhất Gia Lai, nơi khởi công siêu dự án giải trí 2.600 tỷ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện các tục cuối cùng để bàn giao mặt bằng khởi công siêu Dự án Tổ hợp Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ gần 2.600 tỷ đồng. (Phối cảnh dự án)

Dự án được quy hoạch tại bờ biển nằm cách trung tâm phố biển Quy Nhơn khoảng 40km về phía Bắc, có diện tích rộng hơn 308ha thuộc xã Cát Tiến. Đây là bờ biển được đánh giá đẹp nhất Gia Lai với vẻ đẹp hoang sơ.

Vùng cát dài mênh mông đáp ứng được nhu cầu của siêu dự án tổ hợp giải trí, nhất là việc xây dựng một sân golf 27 hố theo tiêu chuẩn quốc tế và trung tâm đại nhạc hội đẳng cấp.

Ngoài ra không gian cây xanh trải dài trên bờ biển sẽ tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ bền vững, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của du khách.

Những đầm nuôi tôm công nghệ cao của người dân xã Cát Tiến nằm sát bờ biển nhiều màu sắc, hòa chung với màu xanh của biển, màu vàng của cát và những con sóng bạc đầu, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vỹ.

Toàn cảnh vùng biển hoang sơ kéo dài từ Trung Lương (xã Cát Tiến) đến cảng cá Đề Gi (xã Đề Gi) từ trên cao.

Chạy song song là tuyến đường "xương sống" ĐT639 ven biển Gia Lai. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông huyết mạch, trọng điểm và đẹp nhất tỉnh hiện nay. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 117 km và tổng đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Cát Tiến (Gia Lai), có hơn 152 tỷ đồng được dành riêng cho công tác bồi thường và tái định cư cho người dân khi thực hiện dự án. Hiện tại, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ ven biển để kịp thi công dự án vào quý II/2026.

Được biết, chủ đầu tư siêu dự án là Công ty TNHH Blooming Sky, doanh nghiệp này do hai ông Lee Soo Man và Jang Chin Hyuk làm đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Trong đó, ông Lee Soo Man được biết đến là nhà sáng lập SM Entertainment - Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, quản lý nhiều nhóm nhạc như SNSD, Super Junior, Exo, Red Velvet...

Tỉnh Gia Lai được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch. Song song với dự án giải trí 2.600 tỷ đồng nói trên, tại khu vực Đề Gi (xã Đề Gi), Vũng Bồi (xã Xuân An) cũng đang chuẩn bị thực hiện tổ hợp dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi và Bến siêu du thuyền Đề Gi trên diện tích 580 ha.

Dự án Tổ hợp Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ gần 2.600 tỷ đồng sẽ tận dụng tối đa lợi thế mặt nước và không gian mở để tạo nên một tổ hợp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, được chia thành hai phân khu chức năng riêng biệt:

Phân khu 1 chiếm phần lớn diện tích có điểm nhấn là sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ đẳng cấp. Bên cạnh sân golf là hệ thống công trình phụ trợ, không gian cây xanh và các khu thương mại lưu trú sẽ được xây dựng đồng bộ để tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ bền vững, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.

Phân khu 2 sẽ là kinh đô của giải trí và âm nhạc thế giới gồm: Trung tâm đại nhạc hội quy mô lớn, nơi có thể tổ chức các sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế, các tour lưu diễn của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, đảm bảo khả năng đón tiếp hàng ngàn lượt khách cùng lúc. Bến du thuyền sang trọng, cơ sở lưu trú đa dạng từ villa nghỉ dưỡng đến các khu căn hộ dịch vụ cao cấp.

Lộ trình cụ thể: Giai đoạn chuẩn bị, hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế cơ sở và lấy ý kiến ĐTM (2025 - Quý I/2026); Giai đoạn khởi công, xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Quý II/2026); Gia đoạn vận hành thử nghiệm, đưa Phân khu 1 (sân golf và dịch vụ nền tảng) vào hoạt động (2027 - 2028); Giai đoạn hoàn thiện tổng thể tổ hợp bao gồm trung tâm âm nhạc và bến du thuyền (2030).