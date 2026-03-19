Israel tấn công mỏ khí chiến lược của Iran, ông Trump nói 'chẳng biết gì'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel sẽ không tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào mỏ khí South Pars của Iran, đồng thời chỉ trích đòn không kích trước đó đã làm leo thang căng thẳng và kéo theo các cuộc đáp trả nhằm vào hạ tầng năng lượng trong khu vực Vùng Vịnh.

Trong tuyên bố đăng tải trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng Israel “trong cơn giận dữ trước những diễn biến tại Trung Đông” đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh vào cơ sở năng lượng quy mô lớn này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chỉ “một phần tương đối nhỏ” của toàn bộ mỏ khí bị trúng đòn.

Tổng thống Mỹ khẳng định Washington “không hề hay biết” về cuộc tấn công nói trên. Ông cũng bác bỏ mọi liên quan của Qatar, nhấn mạnh quốc gia này “hoàn toàn không dính líu, dưới bất kỳ hình thức nào”, và cũng không được thông báo trước.

Theo ông Trump, việc thiếu thông tin đã khiến Iran hiểu sai tình hình, từ đó “đáp trả một cách không công bằng và thiếu căn cứ” khi tấn công vào một phần cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar.

“Israel sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào liên quan đến mỏ South Pars – một cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và giá trị lớn”, ông Trump khẳng định.

Các cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của QatarEnergy tại khu công nghiệp Ras Laffan, Qatar, ngày 2/3/2026. (Ảnh: REUTERS/Stringer)

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn: nếu Iran tiếp tục tấn công Qatar, Mỹ sẽ đáp trả và “không ngần ngại đánh sập toàn bộ” mỏ khí South Pars. Dù vậy, ông cho biết không mong muốn phải cho phép mức độ bạo lực như vậy do những hệ lụy lâu dài đối với tương lai Iran.

Theo hãng tin AP, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ thực tế đã được Israel thông báo trước về kế hoạch tấn công mỏ khí, nhưng không trực tiếp tham gia chiến dịch.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran ngày 18/3 đưa tin, Israel đã tiến hành tấn công mỏ khí tự nhiên South Pars – một phần của trữ lượng khí lớn nhất thế giới và là trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng của nước này.

Các cơ sở liên quan đến mỏ khí gần khu vực Asaluyeh, trên bờ Vịnh của Iran, đã bốc cháy trong ngày. Tehran ngay sau đó đã tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào hạ tầng năng lượng trong khu vực. Tập đoàn QatarEnergy cho biết Iran đã phóng tên lửa tấn công khu công nghiệp Ras Laffan, gây “thiệt hại nghiêm trọng” đối với cơ sở Pearl GTL. Nhiều cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) khác tiếp tục bị nhắm mục tiêu trong các đợt tấn công vào rạng sáng hôm sau theo giờ địa phương.

Theo QatarEnergy, các vụ tấn công đã gây ra “những đám cháy lớn và thiệt hại đáng kể” tại nhiều cơ sở năng lượng, dù chưa ghi nhận thương vong ban đầu.

Iran phụ thuộc lớn vào South Pars

Mỏ khí South Pars, nằm trên bờ phía bắc Persian Gulf, khu vực Asalouyeh, Iran, ngày 22/1/2014. (Ảnh tư liệu: AP/Vahid Salemi)

Iran phụ thuộc nhiều vào khí tự nhiên để sản xuất điện và sưởi ấm. Theo Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu thuộc Đại học Columbia, nước này là quốc gia tiêu thụ khí tự nhiên lớn thứ tư thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Nga, dù quy mô nền kinh tế nhỏ hơn đáng kể.

Khác với nhiều quốc gia Trung Đông, Iran sử dụng khí đốt để sưởi ấm do khí hậu lạnh hơn, trong khi phần lớn mức tiêu thụ được trợ giá, khiến việc sử dụng kém hiệu quả. Trong bối cảnh đó, South Pars đóng vai trò là nguồn cung chủ lực cho nhu cầu năng lượng trong nước.