Clip em trai 80 tuổi hát nhạc 'Tây du ký' mừng thọ anh 100 tuổi gây xúc động

Clip cụ ông hát nhạc "Tây du ký" tặng anh trai quá đỉnh, khiến dân mạng ngả mũ thán phục

Mạng xã hội đang lan truyền clip được ghi trong lễ mừng thọ cụ ông 100 tuổi. khi người em trai 80 tuổi hát tặng anh mình. Ngay khi nhạc dạo mở lên, nhiều người đã nhận ra đó là bài hát trong phim "Tây du ký".

Cụ ông 80 tuổi tự tin cầm mic, giơ tay hướng về phía anh như thể hiện ý muốn dành tặng món quà trân quý. Trong tiếng nhạc dạo, cụ còn đệm thêm tiếng gọi "Sư phụ" không khác gì nhạc phim chiếu trên TV. Lúc ca sỹ 80 tuổi bắt đầu tiếng hát, mọi khán giả đều ngỡ ngàng vì khả năng hát tiếng Trung quá đỉnh.

Clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải. Người xem không khỏi thích thú và tấm tắc ngợi khen món quà mừng thọ đặc biệt này: "Đúng là gừng càng già càng cay, cụ 80 tuổi mà hát nhạc Tây du ký mượt thế này thì chắc chắn hồi trẻ cụ chính là sư đệ đi thỉnh kinh cùng anh trai rồi. Nghe cụ hát xong tự nhiên muốn xách gậy lên và đi tìm yêu quái ngay lập tức"...

"Cụ ông 80 tuổi vẫn đứng hát tặng anh 100 tuổi, nhìn hai cụ mà thấy ngưỡng mộ quá chừng. Chắc cụ đang nhắn nhủ là anh em mình đã vượt qua 81 kiếp nạn để đến được lễ mừng thọ hôm nay đấy!"; "Cụ hát tiếng Trung chuẩn đến mức tôi cứ ngỡ mình đang xem bản gốc trên tivi những năm 90".

"Trong khi đám thanh niên bây giờ mới hát được nửa bài karaoke đã phải thở oxy, thì cụ 80 tuổi vẫn cân đẹp nhạc phim kinh điển"; "Tuổi này rồi mà các cụ vẫn dành nhau chia hành lý à?"...

Thùy Trang bình luận: "Nhìn cụ em hát mà cụ anh ngồi cười hiền từ thấy ấm lòng thật sự. Có lẽ với cụ anh, tiếng hát của em trai mình chính là bài kinh hay nhất, quý giá hơn mọi quà cáp xa xỉ trên đời. Chúc hai cụ cứ mãi khỏe mạnh và vui cùng nhau như thế này nhé!".

Dân mạng xúc động trước tình cảm bền lâu của hai người đàn ông đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng bày tỏ xúc động vì tình anh em gắn bó của hai cụ. "Nhìn cụ em 80 tuổi vẫn đứng đó, cầm mic hát say sưa tặng anh mình 100 tuổi, tự nhiên sống mũi mình cay cay. Đi gần hết đời người, trải qua bao thăng trầm, điều hạnh phúc nhất chẳng phải là vinh hoa phú quý, mà là vẫn còn có anh, có em ở bên cạnh để chia sẻ những phút giây thế này", Duy Thành bình luận.

Mai Chi bày tỏ: "Có lẽ trong mắt cụ anh, dù người em đã tóc bạc trắng và ở ngưỡng tuổi 80, thì vẫn mãi là đứa em nhỏ ngày nào. Hình ảnh cụ em đứng hát, còn cụ anh ngồi mỉm cười hiền hậu chính là minh chứng đẹp nhất cho câu nói tình anh em như thể tay chân, chẳng bao giờ phai nhạt theo thời gian".

Khánh Vũ viết: "100 năm cuộc đời của anh, 80 năm cuộc đời của em, họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa sương gió để đổi lại nụ cười mãn nguyện trong ngày mừng thọ này. Nhìn hai cụ, con chỉ ước mong cha mẹ và người thân của mình cũng luôn bình an, mạnh khỏe để được tựa vào nhau mà già đi như thế".

Ngoài ra, không ít dân mạng chia sẻ kỷ niệm cùng anh em ruột thịt của mình. Quỳnh Anh kể: "Hồi nhỏ mình với anh trai suốt ngày chí chóe, giành nhau cái điều khiển tivi để xem phim. Mình còn nhớ lúc cả hai ngồi ngoan nghe nhạc phim Tây du ký là thấy hào hứng. Lúc đó không nghĩ sau này lớn lên mỗi người một ngả, giờ năm gặp được có một vài lần".

Hồng Quân bộc bạch: "Xem clip mà nhớ bác và chú của mình quá. Ngày xưa hai ông cũng hay ngồi uống trà, kể chuyện thời đi lính rồi cùng nhau nghêu ngao mấy bài nhạc cũ. Giờ một người đã đi xa, người còn lại mỗi lần nghe tiếng nhạc dạo là lại rơm rớm nước mắt vì nhớ anh".