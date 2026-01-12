Container gây tai nạn liên hoàn trên QL1, xe con bị nghiền nát

(VTC News) -

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào khoảng 9h10 sáng nay (12/1) trên Quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh, đoạn qua phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), khiến nhiều phương tiện hư hỏng, một số người bị thương.

Video hiện trường xe container đâm nát xe con trên QL1A đoạn qua Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT liên quan đến 4 phương tiện gồm: xe container BKS 99C – 077.53 kéo theo rơ-moóc 98RM – 035.53; xe ô tô con BKS 38A – 580.97; xe ô tô tải BKS 29E – 350.40 và xe ô tô khách BKS 17B – 012.66.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe container mang BKS 99C – 077.53 lưu thông trên Quốc lộ 1 tuyến tránh Kỳ Anh theo hướng Bắc – Nam thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô con, xe ô tô tải và xe ô tô khách đang di chuyển cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến các phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh BHT)

Sau vụ va chạm liên hoàn, xe ô tô con BKS 38A – 580.97 bị mắc kẹt dưới gầm xe ô tô tải BKS 29E – 350.40. Phương tiện này bị hư hỏng nặng, hai người trên xe bị thương và được đưa đi cấp cứu. Đến khoảng 10h cùng ngày, vẫn còn một người bị thương nặng mắc kẹt trong ô tô con do phương tiện bị ép chặt vào gầm xe tải, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ. Xe cứu hộ giao thông được huy động đến hiện trường để giải cứu xe ô tô con và đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.