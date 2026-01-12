Sắc vóc người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53
Nguyễn Thị Thu Ngân - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) diễn ra ở Ai Cập.
Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) là cuộc thi có tuổi đời lâu năm, được tổ chức thường niên từ 1971.
Việt Nam tham gia Miss Intercontinental từ năm 2003 và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đáng chú ý nhất là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiếp đó Lê Nguyễn Ngọc Hằng giành Á hậu 2 năm 2023 và Bùi Khánh Linh đạt Á hậu 3 năm 2024.