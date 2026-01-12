Tiền lương của công chức chưa bảo đảm được đời sống do giá cả ngày càng tăng

(VTC News) -

Thực trạng trên được Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình đề cập khi trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 12/2025 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/1.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Ông Dương Thanh Bình nêu rõ, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự phối hợp Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng luật, ban hành chính sách và triển khai thực thi, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong quản lý Nhà nước; nắm chắc tình hình, chủ động có giải pháp ứng phó, thích ứng linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thận trọng trước các vấn đề phát sinh, bảo đảm hài hòa giữa xử lý tình huống trong ngắn hạn và phát triển trong trung và dài hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân bày tỏ quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ quan tâm, lo lắng về việc thực hiện chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện cần có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận của người dân.

"Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện nay chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Dương Thanh Bình nói.

Theo ông Dương Thanh Bình, tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, làm gia tăng tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, kéo theo giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng, làm giảm giá trị thực của đồng tiền.

Cùng đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây.

Tình trạng giá vé xe tăng cao gây khó khăn cho người dân, nhất là các đối tượng sinh viên, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu về quê nghỉ Tết; tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông trong các dịp lễ, Tết; tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép vẫn tiếp diễn, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân cũng được cử tri và Nhân dân bày tỏ lo lắng.

Ban hành chính sách hỗ trợ chuyển xe xăng sang xe điện

Từ thực trạng trên Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, chính quyền các địa phương quan tâm công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tại các địa phương.

Đồng thời, có các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chính phủ cũng cần nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để Nhân dân yên tâm thực hiện…

"Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, xem xét cân đối sớm điều chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống ổn định, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưu trí và người dân", Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị.

Ông Dương Thanh Bình đề nghị Bộ Công an tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa hiệu quả, nhất là trong các dịp lễ, Tết, nhằm ngăn chặn tình trạng chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo trái phép, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, khoa học về các nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư, đồng thời, giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo cũng cần chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hạn chế tác động lan tỏa làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu, góp phần ổn định đời sống người dân.