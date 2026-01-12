Bạn thân tập võ của Lý Tiểu Long, nhìn ngoại hình không ai tin 80 tuổi

(VTC News) -

Video: Vệ Tử Vân dạy võ ở tuổi 80.

Vệ Tử Vân (sinh năm 1946), tên thật Chương Hoàn, là diễn viên, đạo diễn và võ sư nổi tiếng của Trung Quốc. Ông khởi nghiệp trong môi trường điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), tham gia dàn dựng vũ đạo trước khi chuyển hẳn sang học võ và diễn xuất. Tháng 5/1969, ông xuất hiện trên màn ảnh với phim Đào Lý Xuân Phong, đánh dấu bước đầu của sự nghiệp điện ảnh.

Gần đây, hình ảnh Vệ Tử Vân cường tráng, nhanh nhẹn khi dạy võ ở tuổi 80 gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Bí quyết của ông chính là luyện tập hằng ngày.

Diễn viên giải nghệ làm vệ sĩ, là bạn thân Lý Tiểu Long

Đầu thập niên 1970, Vệ Tử Vân phát triển mạnh tại Đài Bắc Trung Hoa khi ký hợp đồng với Đài Hoa Thị. Cùng Long Long, Kim Siêu Quần và Trương Phục Kiện, ông được xếp vào nhóm “Tứ đại tiểu sinh của Hoa Thị”.

Thời kỳ này, ông liên tục tham gia các tác phẩm tình cảm, hài và đặc biệt là phim hành động – võ hiệp. Những dấu mốc đáng chú ý gồm phim Bảo Tiêu (1974), Hỏa Thiêu Thiếu Lâm Tự (1976), Quảng Đông Hảo Hán (1976, vai Phương Thế Ngọc) và Tuyết Sơn Phi Hồ (1978), phiên bản truyền hình đầu tiên chuyển thể tiểu thuyết Kim Dung, quay tại Nepal.

Vệ Tử Vân là ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ

Cuối thập niên 1970 đến đầu 1980, Vệ Tử Vân tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao võ hiệp với các phim điện ảnh như Khoái Lạc Anh Hùng (1980), Ly Biệt Câu (1980) và Miêu Đầu Ưng (1981). Năm 1982 là đỉnh cao sự nghiệp khi Vệ Tử Vân đạo diễn kiêm đóng chính trong phim Tiểu Lý Phi Đao, đạt rating kỷ lục tại Đài Bắc Trung Hoa. Sau đó, ông tiếp tục vai trò đạo diễn – diễn viên trong Minh Nguyệt Thiên Nhai (1983) và Lục Tiểu Phụng (1984).

Sau này, Vệ Tử Vân mở công ty vệ sĩ. Trong những năm qua, ông tập trung điều hành “Vệ Gia Quân – đội cận vệ đặc nhiệm”, chuyên bảo vệ người nổi tiếng. Nếu các nhân vật có tiếng trong giới chứng khoán cần họp hành, hoặc các quý bà danh giá tham dự tiệc thời trang, họ thường tìm đến công ty của ông để thuê vệ sĩ bảo vệ.

Vệ Tử Vân nổi tiếng với các phim kiếm hiệp

Vệ Tử Vân là bạn thân của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Vệ Tử Vân dành nhiều năm giảng dạy Tiệt Quyền Đạo tại Đài Bắc Trung Hoa. Những năm gần đây, ông chuyển trọng tâm sang khí công dưỡng sinh, nổi tiếng với việc duy trì sức khỏe và chống lão hóa nhờ luyện Tiệt Quyền Đạo, Dịch Cân Kinh kết hợp Bát Đoạn Cẩm, Ngũ Cầm Hí, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm qua video ngắn.

Trong đó, Dịch Cân Kinh là công pháp dưỡng sinh cổ truyền Trung Quốc, giúp thông kinh lạc, điều hòa khí huyết, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh. Theo Baidu, Dịch Cân Kinh xuất phát thời Tần-Hán, truyền vào Thiếu Lâm đời Đường-Tống, được các tăng luyện tập sau thiền định. Theo truyền thuyết thì Dịch Cân Kinh là 1 trong các tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự do Đạt Ma để lại bên cạnh Tẩy Tuỷ Kinh, trong đó Cân Kinh chủ về luyện bên ngoài, Tẩy Tuỷ Kinh luyện bên trong.

Gây sốt vẻ vẻ ngoài như 40 tuổi

Qua các video được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả nhận xét Vệ Tử Vân quá trẻ so với tuổi thật. Dù Vệ Tử Vân đã 80 tuổi nhưng vẻ ngoài của ông chỉ giống như 40 tuổi.

Trang 163 viết: “Qua những hình ảnh được công bố, có thể thấy việc “trẻ mãi không già” của Vệ Tử Vân không hề là lời đồn. Ở độ tuổi này, nhiều người cao tuổi thường tóc bạc trắng, dáng vẻ già nua, đi lại chậm chạp, nhưng Vệ Tử Vân gần như không để lộ dấu vết thời gian. Ngoài vài sợi tóc bạc lác đác, phần lớn mái tóc của ông vẫn đen, dày và rất rậm”.

Vệ Tử Vân đã 80 tuổi nhưng sở hữu vẻ ngoài như 40 tuổi

“Gương mặt của Vệ Tử Vân cũng trông như một người đàn ông ngoài 40 tuổi, ánh mắt toát lên sự kiên nghị. Theo chia sẻ của chính Vệ Tử Vân, trên mặt ông không hề có đốm đồi mồi, tình trạng da cũng tương đương người ở độ tuổi 40”, trang 163 viết.

Vệ Tử Vân cũng thường chia sẻ video tập luyện Tiệt Quyền Đạo hay khí công với các học trò của mình. Trên tài khoản mạng xã hội, Vệ Tử Vân cũng hào hứng chia sẻ: “80 tuổi vẫn tràn đầy năng lượng, bí quyết của tôi chính là Dịch Cân Kinh!”

Vệ Tử Vân là võ sư dạy Tiệt Quyền Đạo

Vệ Tử Vân từng chia sẻ lịch sinh hoạt một ngày của mình. Ông thường dậy từ hơn 6 giờ sáng, sau khi ngồi dậy sẽ tập thở, rồi vận động cơ thể. Kết thúc phần khởi động, Vệ Tử Vân bắt đầu buổi tập chính trong ngày: trước tiên là tập các thiết bị trong phòng gym, sau đó nghỉ ngơi, ăn uống, rồi mặc võ phục để tiếp tục luyện tập. Vệ Tử Vân sau đó còn luyện khí công, Tiệt Quyền Đạo đến song tiết côn, Dịch Cân Kinh.

Vệ Tử Vân khoe bức ảnh ông thể hiện kỹ thuật dùng nắm đấm chống trên mặt bàn

Ông cho rằng việc tập luyện thể chất nhất định phải trở thành thói quen. Đồng thời, Vệ Tử Vân cũng chia sẻ bí quyết “thổ nạp”, tức phương pháp điều hòa hơi thở, thúc đẩy khí huyết lưu thông. Ngoài ra, Vệ Tử Vân còn tuân thủ chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học.

Nhờ vậy, Vệ Tử Vân hầu như không ốm đau, cũng không bị lão thị. Các lớp võ của ông vì thế thu hút đông đảo học viên đăng ký, thậm chí còn có học trò cao tuổi tới 92 tuổi đến bái sư học võ.

Trong một clip, Vệ Tử Vân còn thể hiện động tác giống với tuyệt kỹ cú đấm 1 inch của Lý Tiểu Long khiến nhiều người khâm phục. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc khi Vệ Tử Vân vẫn có thể biểu diễn và tập luyện võ công ở độ tuổi 80.