Tổng thống Trump: Sẽ trao đổi với Elon Musk việc khôi phục Internet tại Iran

Khi được hỏi liệu ông có làm việc với công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Ông ấy rất giỏi trong những việc như vậy, và có một công ty rất tốt”.

SpaceX hiện cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, từng được triển khai tại Iran trong bối cảnh hạ tầng viễn thông nước này bị gián đoạn. Tuy nhiên, ông Musk và SpaceX hiện chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận từ Reuters.

Tỷ phú Elon Musk và SpaceX (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Việc mất Internet từ hôm 8/1 đã khiến dòng chảy thông tin từ Iran bị gián đoạn nghiêm trọng, trong bối cảnh nước này đang chứng kiến làn sóng biểu tình gia tăng căng thẳng.

Quan hệ giữa ông Trump và Musk từng trải qua nhiều thăng trầm. Tỷ phú này từng hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và sau đó tham gia thúc đẩy các đợt cắt giảm quy mô lớn trong chính phủ liên bang. Tuy nhiên, hai người đã công khai rạn nứt vào năm ngoái khi ông Musk phản đối dự luật thuế chủ chốt của ông Trump.

Gần đây, quan hệ giữa hai bên dường như được hâm nóng trở lại. Trong tháng 1, ông Musk và ông Trump được nhìn thấy dùng bữa cùng nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng dự kiến sẽ thăm một cơ sở của SpaceX tại bang Texas vào đầu tuần tới.

Trước đó, ông Musk từng bày tỏ ủng hộ việc cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho người dân Iran nhằm giúp duy trì kết nối thông tin trong bối cảnh hạ tầng viễn thông bị gián đoạn. Starlink cũng đã được triển khai tại nhiều khu vực trên thế giới gặp khó khăn về kết nối, đặc biệt là những nơi có điều kiện hạ tầng hạn chế hoặc chịu ảnh hưởng bởi bất ổn.

Biểu tình lan rộng tại thành phố Mashhad, tỉnh Razavi Khorasan, Iran, trong hình ảnh trích từ video trên mạng xã hội công bố ngày 10/1/2026. (Nguồn: Mạng xã hội/qua Reuters)

Tại Iran, việc mất Internet kéo dài nhiều ngày đã khiến hoạt động liên lạc và tiếp cận thông tin của người dân bị gián đoạn nghiêm trọng, trong bối cảnh nước này chìm trong làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, bắt đầu từ cuối tháng 12.