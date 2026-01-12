Thảm đỏ Quả cầu vàng 2026: Jennifer Lopez U60 gợi cảm lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Sáng 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải danh giá Golden Globe Awards lần thứ 83 (Quả cầu vàng) diễn ra tại Mỹ quy tụ dàn sao đình đám Hollywood. Nữ ca sĩ Jennifer Lopez trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.
Người đẹp diện váy đuôi cá kín cổng cao tường nhưng ôm sát, tôn lên trọn vẹn những đường cong. Ở độ tuổi U60, nữ ca sĩ vẫn nóng bỏng lấn át dàn mỹ nhân trẻ tuổi.
Lisa (BlackPink) xuất hiện trang phục xuyên thấu chất liệu voan mỏng.
Năm nay, Lisa tham dự với tư cách người trao giải. Đây là lần đầu thần tượng Hàn Quốc góp mặt trong sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới này. Bên cạnh mục đích chính, cô cũng đến để cổ vũ cho các bạn diễn trong bộ phim "White Lotus".
Selena Gomez sánh đôi cùng ông xã Benny Blanco trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên diện phong cách cổ điển với váy quây đen ôm sát cơ thể, chi tiết lông vũ trắng làm điểm nhấn.
Nữ ca sĩ Ariana Grande diện váy đen bồng bềnh tinh tế. Tuy nhiên phần trang điểm nhạt nhoà khiến cô chưa đủ nổi bật. Năm nay, cô được đề cử với vai Glinda trong phim "Wicked: For good".
Mỹ nhân sinh năm 2002 Jenna Ortega gây ấn tượng bởi trang phục khoét eo sâu hai bên hông. Song phần trang điểm của cô bị nhận xét già trước tuổi.
Người đẹp Jennifer Lawrence gây ấn tượng với chiếc váy hoa xuyên thấu khoe trọn vóc dáng gợi cảm.
Miley Cyrus gây bất ngờ với trang phụ kín đáo nhưng không kém thu hút.
"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts trẻ đẹp và sang trọng ở tuổi U60. Trở lại "Quả cầu vàng 2026", minh tinh sẽ cạnh tranh hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim chính kịch với tác phẩm điện ảnh "After the Hunt".
Diễn viên Elle Fanning xuất hiện quyến rũ trong bộ đầm ren đính hoa. Elle được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai Rachel trong phim "Sentimental Value".
Bên cạnh dàn mỹ nhân, các sao nam cũng không kém cạnh trên thảm đỏ. Tài tử Lee Byung Hun cũng là nghệ sĩ nam châu Á hiếm hoi xuất hiện tại lễ trao giải năm nay.
Tài tử hàng đầu Leonardo DiCaprio vẫn rất phong độ sau nhiều năm.
Tình cũ của Taylor Swift - Joe Alwyn xuất hiện bảnh bao.
Tài tử Patrick Schwarzenegger - ngôi sao phim truyền hình ăn khách năm 2025 "The White Lotus".