Quốc hội khóa XVI dành 1 tuần làm việc của Kỳ họp thứ nhất cho công tác nhân sự

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 53, sáng 12/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 6/4.

"Về nhân sự, đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trên nền các nhiệm kỳ trước phải sắp xếp theo thứ tự lần lượt, tính ngày, giờ cụ thể. Dự kiến nội dung công tác nhân sự được thực hiện trong 1 tuần làm việc của kỳ họp. Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội phải chủ động tính toán", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, kỳ họp này không chỉ tiến hành công tác nhân sự mà có nhiều vấn đề phải trình Quốc hội quyết định, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp dự kiến thông qua 13 dự án luật. Do đó, các cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, bảo đảm trình tự, thủ tục, chất lượng tài liệu, nhất là tài liệu phải gửi sớm cho đại biểu Quốc hội.

Chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của cử tri và người dân, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tình trạng chậm giải quyết các kiến nghị của cử tri, Nhân dân và đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm giải quyết các kiến nghị qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, qua tổng hợp của ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Cùng với đó, quan tâm giải quyết tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người ở các địa bàn trọng điểm. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy thời gian qua", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Dự kiến Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau Đại hội, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần Đảng quyết định, Chính phủ trình, Quốc hội sẽ thông qua các nội dung nhằm xây dựng hệ thống pháp luật, tăng cường giám sát cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nêu rõ số lượng các luật, nghị quyết được ban hành trong các kỳ họp gần đây là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải rà soát việc ban hành, triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện luật như thế nào.

"Để luật sớm đi vào cuộc sống thì phải khẩn trương ban hành hướng dẫn để thực hiện. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, tổ chức. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết Quốc hội ban hành và đã có hiệu lực để đánh giá những việc gì làm được, việc gì còn vướng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Liên quan đến chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cùng các bộ, ngành theo dõi, rà soát để bảo đảm ổn định giá cả hàng hóa, các đồ dùng thiết yếu; phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với mục tiêu Tết đến mọi người, mọi nhà, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần nâng cao cảnh giác, bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán.