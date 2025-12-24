Công tác tổ chức, nhân sự được quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Nội dung trên được Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề cập khi trình bày báo cáo về chuẩn bị bước đầu Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 24/12.

Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Ông Lê Quang Mạnh cho biết, qua rà soát dự kiến nội dung tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI gồm 3 nhóm.

Nhóm nội dung thứ nhất là phát biểu của lãnh đạo Đảng; báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia; công tác tổ chức, nhân sự.

"Cụ thể, Tổng Bí thư phát biểu. Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo về: kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Quốc hội xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự", ông Lê Quang Mạnh nêu rõ.

Nhóm nội dung thứ hai là công tác lập pháp. Hiện nay, theo Chương trình lập pháp năm 2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội xem xét, thông qua 13 dự án luật.

Tuy nhiên, hiện Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc đề nghị điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026. Theo đó, đề nghị điều chỉnh phạm vi từ sửa đổi, bổ sung một số điều sang sửa đổi toàn diện và lùi thời điểm trình Quốc hội sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026) với 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc chuyển sang Kỳ họp thứ 2 với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế bảo vệ môi trường để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và dành thời gian của Kỳ họp thứ nhất để tập trung vào các nội dung về nhân sự, các vấn đề quan trọng về kinh tế, tài chính của giai đoạn 2026-2030.

Trường hợp Chính phủ có đề nghị chính thức về vấn đề nêu trên và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình lập pháp, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ điều chỉnh dự kiến nội dung Kỳ họp theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhóm nội dung thứ ba là các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Theo ông Lê Quang Mạnh, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 (kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia; kế hoạch vay, trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn).

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; xem xét các báo cáo về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Quốc hội sẽ phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Xem xét, thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; Xem xét một số báo cáo theo định kỳ (Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV).

Ngoài ra, dự kiến có 9 nhóm báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu.

Về thời gian kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất chiều 5/4/2026 (Chủ nhật), Quốc hội tiến hành phiên trù bị. Sau phiên trù bị, Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào sáng 6/4/2026 (thứ hai). Kỳ họp chia làm 2 đợt.

Đợt 1: từ ngày 6-22/4/2026: tập trung bố trí tiến hành công tác tổ chức, nhân sự (khoảng 9 ngày đầu kỳ họp như thông lệ); sau đó, bố trí Quốc hội nghe trình bày, thảo luận tại Tổ, Hội trường đối với một số dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian giữa 2 đợt họp.

Đợt 2: từ ngày 11-21/5/2026, chủ yếu bố trí Quốc hội xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, Chương trình giám sát; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

"Theo đó, dự kiến Quốc hội làm việc khoảng 22 ngày (thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là khoảng hơn 2 tuần) (tổng thời gian diễn ra kỳ họp có thể thay đổi trong trường hợp bố trí Quốc hội làm việc một số ngày cuối tuần hoặc có thêm/rút bớt các dự án luật, nghị quyết)", ông Lê Quang Mạnh nói.