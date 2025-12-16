Chủ tịch Quốc hội: Không để khoảng trống giữa 2 nhiệm kỳ

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu kết luận cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội về kết quả công tác năm 2025, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, chiều 16/12.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thành công lớn nhất là công tác lập pháp với việc Quốc hội đã xem xét, thông qua 89 luật và 24 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, Kỳ họp thứ 10 thông qua 54 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết về quy phạm pháp luật.

"Đây không chỉ là kết quả về số lượng mà là bước chuyển quan trọng về tư duy xây dựng pháp luật, Quốc hội làm 'đúng vai', những gì thuộc về nghị định, thông tư của Chính phủ thì không đưa vào luật; chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhìn lại các khoá Quốc hội gần đây nhất, Chủ tịch Quốc hội cho biết, khoá XII thông qua 67 luật; khoá XIII thông qua Hiến pháp 2013, 108 luật, bộ luật; khoá XIV thông qua 72 luật và Quốc hội khóa XV ban hành khoảng 150 luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận công tác chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội tiếp tục được thúc đẩy. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo từng bước được ứng dụng trong tổng hợp ý kiến Nhân dân, xử lý thông tin, phục vụ lập pháp và giám sát, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng Quốc hội hiện đại.

"Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 10, chúng ta bắt đầu đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, Quốc hội số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật. Hiện nay trên thế giới cũng không nhiều nước ứng dụng AI vào công tác xây dựng pháp luật. Việc chúng ta triển khai là bước đi tương đối tiên phong. Đây là thành công bước đầu và chúng ta cần tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội lưu ý hoạt động giám sát phải đi vào thực chất, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, đến tận cùng trách nhiệm, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu gắn trực tiếp với đời sống Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi quyết định của Quốc hội phải thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm định hướng phát triển lâu dài, kiên quyết không để tác động của lợi ích nhóm.

Đồng thời, tăng cường theo dõi việc triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội: luật, nghị quyết ban hành phải được hướng dẫn kịp thời, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Quốc hội đồng hành với Chính phủ trong giám sát thực thi.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trước mắt các cơ quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10; phối hợp với Chính phủ sớm tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua.

Với các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện phải ban hành trong thời gian ngắn, có thể phát sinh điểm chưa thống nhất, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ động rà soát để cập nhật, nhất là bám sát quan điểm chỉ đạo, nội dung nào chưa rõ, cần kịp thời xin ý kiến Thường vụ, các Phó Chủ tịch Quốc hội và kết luận của Chủ tịch Quốc hội để triển khai đúng tinh thần.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí sẽ triển khai cuộc họp sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và bước đầu chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm chuyển tiếp giữa 2 nhiệm kỳ diễn ra thông suốt, đúng quy định, không để khoảng trống giữa hai nhiệm kỳ.

"Đề nghị các đại biểu Quốc hội chuyên trách hiểu rõ, kỳ họp kết thúc không có nghĩa là công việc kết thúc. Đại biểu Quốc hội phải làm việc đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Làm việc phải tốt hơn nữa để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tập trung hướng dẫn, kiểm tra và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung tối đa triển khai các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2026 công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xác định lập pháp là "đột phá của đột phá".

"Những việc năm 2025 có thể làm theo quy trình rút gọn do yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, thì sang 2026 phải làm chặt chẽ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cái gì rút gọn được thì rút gọn, cái gì không rút gọn thì kiên quyết thực hiện đầy đủ quy trình. Thể chế phải đi trước, mở đường cho phát triển; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; coi cải cách thể chế là lợi thế cạnh tranh quốc gia", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban triển khai mạnh mẽ hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Quốc hội, hướng tới Quốc hội số; nơi nào làm tốt thì phát huy, nơi nào còn chậm thì phải chấn chỉnh.