Quốc hội yêu cầu điều chỉnh phụ cấp, lương cơ sở, lương hưu trong năm 2026

(VTC News) -

Đó là một trong những nội dung tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc chiều 11/12, với 454/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10.

Theo Nghị quyết, Quốc hội thông qua 51 luật cùng 39 nghị quyết. Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, nhất quán, hiệu lực, hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng được giao chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, để các luật, nghị quyết được thi hành ngay khi có hiệu lực.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình trong nước và thế giới, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập trong các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong đó, Quốc hội lưu ý điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206 của Bộ Chính trị (về tiền lương phụ cấp sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp).

Đồng thời, Chính phủ cần cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, đủ năng lực thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số.

Quốc hội yêu cầu các cơ quan có phương án giải quyết dứt điểm nợ đọng quyết toán và các vướng mắc khác trong thanh quyết toán các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở khám, chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

Quốc hội đồng thời yêu cầu có giải pháp căn cơ phòng, chống bạo lực, bảo vệ nhân viên y tế; nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ cần đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ lụt; rà soát, nghiên cứu các giải pháp tổng thể, toàn diện và bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát quy trình điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và chủ động ứng phó với thiên tai, bão, lũ lụt; bảo đảm dự trữ chiến lược phục vụ phòng, chống thiên tai; khắc phục nhanh hậu quả, kịp thời hỗ trợ các địa phương, nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ lụt…

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Quốc hội yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng.

Mở rộng quy mô huy động vốn cho nền kinh tế

Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội nhận định việc dự kiến tăng các chỉ tiêu thu, chi, bội chi, nợ công như các báo cáo Chính phủ trình Quốc hội là thách thức lớn trong cân đối nguồn lực, điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước trong giai đoạn tới.

Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, có giải pháp điều chỉnh chỉ tiêu về ngân sách Nhà nước khi có biến động lớn để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ rà soát, đánh giá kỹ khả năng vay, khả năng trả nợ; nhận diện đầy đủ các rủi ro về vay nợ, rủi ro về tỷ giá, rủi ro cân đối nguồn trả nợ lãi và gốc khi đến hạn để có các giải pháp dự phòng phù hợp, đảm bảo an toàn nợ công; phấn đấu bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không vượt quá ngưỡng 25% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả trong huy động nguồn vốn xã hội tham gia vào thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước; mở rộng quy mô huy động vốn cho nền kinh tế thông qua thị trường vốn, thị trường chứng khoán, giảm phụ thuộc vào kênh tín dụng của ngân hàng thương mại nhằm đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho phát triển kinh tế, đồng thời, giảm áp lực huy động vốn từ ngân sách nhà nước.

Với bố trí vốn đầu tư công, Quốc hội yêu cầu không dàn trải, ưu tiên đầu tư cho các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án đường bộ cao tốc; các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị, các dự án trọng điểm các ngành, lĩnh vực; các dự án phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu…

Chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam

Tại Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thông qua các giải pháp để chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam. Chính phủ được giao khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung này. Trong quá trình thực hiện, Chính phủ báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền nếu có nội dung phát sinh vượt thẩm quyền hoặc có nội dung khác với kết luận của cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc thực hiện.

Quốc hội cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập, nguồn vốn được bố trí từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Các địa phương, các chủ thể cơ quan liên quan, cấp có thẩm quyền, tổ chức lập, quyết định đầu tư, thực hiện các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn và việc đầu tư các hạng mục liên quan đến nội dung này không phải lập chủ trương đầu tư. Chính phủ sẽ hướng dẫn chi tiết quy định này.

Với nghị quyết được thông qua, Quốc hội đồng ý mở rộng việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 170 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tình huống pháp lý tương tự và được xác định thời điểm sai phạm, vi phạm trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trước ngày nghị quyết này được ban hành trên phạm vi cả nước.

Quốc hội giao Chính phủ quy định hướng dẫn và ban hành danh mục các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án đáp ứng đủ điều kiện được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù nêu trên. Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ, trung thực của danh mục các dự án, đất đai.