Đan Trường tiết lộ về mối tình tưởng có thể đi đến trọn đời

(VTC News) -

Sau thành công của live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, Đan Trường tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp giọng thể hiện ca khúc nhạc phim Buông 2. Đây là dự án hiếm hoi anh hát nhạc phim bởi nhận ra sự đồng điệu rất rõ ràng giữa giai điệu, ca từ và chính những cảm xúc anh từng trải.

"Tôi hơi kén bài hát. Cái gì hợp tôi nhận ngay, còn không sẽ từ chối. Tuy nhiên lần này, chính năng lượng tích cực từ bộ phim cũng như ca khúc khiến tôi quyết định nhận lời vì thực sự thích nó", anh nói.

Đan Trường chia sẻ về ca khúc nhạc phim mới và

Nhắc đến chuyện tình cảm, Đan Trường cho biết nếu nhiều người xem mối tình đầu là sâu đậm và đáng nhớ nhất, thì với anh, đó chỉ là những rung động đầu đời, khi con người chưa đủ chín để hiểu trọn vẹn cảm xúc yêu đương.

“Phải đến những mối tình sau này, thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ tư, khi có trải nghiệm, đã va vấp, thì tình cảm mới thực sự sâu sắc và khiến mình hiểu tình yêu là gì”, nam ca sĩ nói.

Đan Trường cho biết chính những mối tình nhiều trải nghiệm trước khi lập gia đình giúp anh hát nhạc tình cảm hay hơn, giàu cảm xúc hơn. Đan Trường cũng từng có mối tình sâu đậm nhưng phải bỏ lỡ vì nhiều lý do. "Có những người mà tôi nghĩ, nếu mình biết giữ lấy, có lẽ đã mang lại hạnh phúc suốt đời", ca sĩ trải lòng.

Đó cũng là lý do khi thể hiện ca khúc chủ đề phim Buông 2, anh cảm nhận được sự đồng cảm đặc biệt. Ca khúc gợi lại nhiều ký ức, nhưng không đẩy cảm xúc vào bi lụy hay nuối tiếc.

“Buông ở đây không phải là vứt bỏ. Đó là buông những nặng lòng, những tổn thương. Còn những điều tốt đẹp thì mình giữ lại, giống như giữ những hạt giống đẹp để gieo vào một cuộc sống bình yên hơn”, anh chia sẻ.

Đan Trường cũng cho biết sau thành công của live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân, bản thân như được tiếp thêm động lực để tiếp tục hoạt động nghệ thuật và cống hiến cho khán giả. Việc nhận lời thể hiện ca khúc chủ đề phim tuy không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng lại trở thành dấu ấn đặc biệt khi anh nhìn thấy hình bóng và những chiêm nghiệm đời mình trong đó.

Sau thành công của phần 1, bộ phim "Buông 2" ra mắt khán giả nhận được nhiều phản hồi tích cực.