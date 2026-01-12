Bố trí 380 Kiểm sát viên cao cấp cho Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực

(VTC News) -

Sáng 12/1, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành thông qua 2 Nghị quyết do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trình.

Gồm: Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên; Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự.

Trước đó, trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự (VKSQS), Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo tương đồng với TAND, VKSND Tối cao đề nghị điều chỉnh số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của mỗi cấp kiểm sát.

Với ngạch Kiểm sát viên cao cấp, điều chỉnh số lượng Kiểm sát viên cao cấp từ 329 người lên 970 người (chiếm tỷ lệ 8,6% tổng số lượng Kiểm sát viên được giao là 11.285 người) bố trí ở cả 3 cấp kiểm sát.

Trong đó, với VKSND Tối cao sẽ giữ nguyên số lượng Kiểm sát viên cao cấp (264 người). Như vậy, số lượng Kiểm sát viên cao cấp tại VKSND Tối cao được điều chỉnh là 270 người (gồm 140 Kiểm sát viên cao cấp được giao cho VKSND Tối cao, 124 Kiểm sát viên cao cấp được giao cho VKSND cấp cao trước đây và 6 Kiểm sát viên cao cấp đề nghị bổ sung).

Với VKSND cấp tỉnh, số lượng Kiểm sát viên cao cấp của 34 VKSND tỉnh cần điều chỉnh là 320 người (gồm 65 Kiểm sát viên cao cấp được giao trước đây và 255 Kiểm sát viên cao cấp được đề nghị bổ sung).

Với VKSND khu vực, cần bố trí ngạch Kiểm sát viên cao cấp cho lãnh đạo ở các VKSND khu vực nhiều án gồm: 355 Viện trưởng VKSND khu vực và 25 Phó Viện trưởng ở 25 VKSND khu vực số lượng án lớn, trung bình trên 3.000 vụ/năm. Theo đó, số lượng Kiểm sát viên cao cấp cần bố trí cho VKSND khu vực là 380 người.

Theo Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng, VKSND Tối cao đề nghị giữ nguyên số lượng 4.039 Kiểm sát viên trung cấp được giao cho VKSND các cấp và bổ sung thêm 727 Kiểm sát viên trung cấp (thay vì đề xuất 1.362 Kiểm sát viên trung cấp) cho các Phó Viện trưởng VKSND khu vực; tổng số lượng Kiểm sát viên trung cấp cho VKSND các cấp cần điều chỉnh là 4.766 người.

VKSND Tối cao cũng đề nghị điều chỉnh số lượng Kiểm sát viên cao cấp của Viện Kiểm sát Quân sự từ 47 người lên 60 người; điều chỉnh số lượng Kiểm sát viên trung cấp của Viện Kiểm sát Quân sự từ 172 người lên 184 người; điều chỉnh số lượng Kiểm sát viên sơ cấp của Viện Kiểm sát Quân sự từ 229 người xuống còn 204 người, giảm 25 người.

Về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, dự thảo quy định 13 loại trang phục được cấp theo niên hạn do gộp lễ phục mùa đông và mùa hè là 1 loại lễ phục, trong đó sửa định mức cấp đối với 7 loại trang phục cho phù hợp với thực tế sử dụng, tránh lãng phí.

Dự thảo Nghị quyết quy định có 6 loại trang phục được cấp 1 lần do bỏ bộ cành tùng đơn gắn trên ve áo lễ phục vì rất ít khi sử dụng, gây lãng phí. Đồng thời, bỏ quy định về phù hiệu gắn trên ve áo lễ phục của lãnh đạo VKSND các cấp và Kiểm sát viên, Điều tra viên do đã bỏ bộ cành tùng trên quần áo lễ phục; bổ sung thêm phù hiệu của Kiểm tra viên và Cán bộ điều tra.