Hầm chui cuối cùng tại nút giao hiện đại nhất TP.HCM trước ngày thông xe

Nhánh hầm chui HC1-02 thuộc dự án nút giao An Phú đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối tháng 1/2026. Đây được xem là hạng mục then chốt còn lại, có vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM - khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng nhiều năm qua.
Dự án nút giao An Phú được khởi công từ tháng 12/2022, với tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư.
Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ dự án hoàn thành vào cuối năm 2025, tuy nhiên một số hạng mục được điều chỉnh mốc thời gian để phù hợp với điều kiện thi công thực tế.
Hầm chui HC1-02 có chiều dài khoảng 760m, gồm 4 làn xe lưu thông hai chiều, giữ vai trò kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với trục đường Mai Chí Thọ theo hướng về hầm vượt sông Sài Gòn. Khi đưa vào khai thác, hầm chui này sẽ giúp phân tách dòng xe từ cao tốc vào trung tâm TP.HCM, hạn chế xung đột giao thông tại khu vực nút giao.
Theo thông tin từ Ban Giao thông, đến thời điểm hiện tại, hạng mục hầm chui HC1-02 đã đạt khoảng 90% khối lượng thi công. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối cùng như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện mặt đường, sơn vạch kẻ đường và tổ chức giao thông để kịp thông xe theo kế hoạch.
Cùng với hầm chui HC1-02, trong quý I/2026, nhánh cầu N3 (hướng từ đường Mai Chí Thọ rẽ trái sang đường Đồng Văn Cống) cũng dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trước đó, nhánh hầm HC1-01 và nhánh cầu vượt N2 đã được đưa vào khai thác, trong đó cầu N2 chính thức mở cửa đón xe từ cao tốc rẽ về Mai Chí Thọ vào đêm 31/12/2025.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tình trạng ùn tắc tại nút giao An Phú vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Nhiều tài xế cho biết dù một số hạng mục đã thông xe, nhưng do lưu lượng phương tiện quá lớn, nhất là xe container và xe tải nặng ra vào cảng Cát Lái, nên hiệu quả giảm ùn tắc chưa đạt như kỳ vọng.
Ông Lê Văn Đông, tài xế taxi thường xuyên di chuyển qua khu vực này, cho biết tình trạng kẹt xe tại nút giao An Phú gần như xảy ra hằng ngày. Theo ông Đông, nhiều thời điểm xe nối đuôi kéo dài, đặc biệt là hướng từ hầm Thủ Thiêm lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. “Dù trước đây hầm chui HC1 đã thông xe nhưng hiệu quả chưa rõ rệt. Một khi xe đã xuống hầm, đến đoạn nhập làn vào cao tốc thì thường phải chờ rất lâu do xe tải, container xếp hàng dài trên đường Mai Chí Thọ”, ông Đông nói.
Ban Giao thông cho biết, khi toàn bộ các hạng mục chính của nút giao An Phú hoàn thành, trong đó có hầm chui HC1-02 và các nhánh cầu còn lại, áp lực giao thông tại khu vực này dự kiến sẽ giảm hơn 80%. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng cao dịp Tết Nguyên đán và các kỳ cao điểm lễ, tết.
Hiện nay, chủ đầu tư đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, gồm nhánh cầu N4 (từ Đồng Văn Cống rẽ phải về Mai Chí Thọ) và các cầu N1.1, N1.3 (hướng rẽ trái từ Mai Chí Thọ lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây). Các hạng mục này được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, tiến tới đưa toàn bộ dự án vào khai thác trong năm 2026.
Khi hoàn thành, nút giao An Phú sẽ kết nối đồng bộ với nút giao Mỹ Thủy, góp phần giảm tải đáng kể lưu lượng phương tiện ra vào cảng Cát Lái - khu vực được xem là “điểm nóng” về ùn tắc giao thông của TP.HCM.
Cùng với các dự án hạ tầng khác như đường liên cảng và kế hoạch mở rộng các tuyến kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ phía Đông thành phố được kỳ vọng sẽ từng bước trở nên thông thoáng hơn trong thời gian tới.